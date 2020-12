Indringende oproep Klijnsma en veiligheidsregio: 'Blijf thuis met Oud en Nieuw'

Klijnsma doet de oproep samen met voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) Marco Out. Niet eerder deden de twee zo'n indringende oproep aan de inwoners van Drenthe.

'Bijna geen ruimte meer in ziekenhuizen'

"Ik kijk met heel veel zorgen naar de komende jaarwisseling. We hebben van alle ziekenhuizen begrepen dat er bijna geen ruimte meer is. Operaties worden uitgesteld", zegt Klijnsma. "Als er nou in de Nieuwjaarsnacht allerlei mensen hulp nodig hebben, dan wordt dat beremoeilijk. Vooral voor de mensen die er werken."

Ze heeft ontzettend veel respect voor alle zorgmedewerkers, benadrukt ze. "Wat ben ik blij met die mensen. We kunnen niet zonder ze. Ze krijgen aan de lopende band zelf corona en ze staan er wel."

'Geen rare strapatsen uithalen'

De CdK zegt te willen helpen waar ze kan. "Dat kan door afstand te houden, zelf het virus niet te krijgen en met Oud en Nieuw geen rare strapatsen uit te halen, zoals je klem zuipen of met allerlei brandgevaarlijke treurnis in de weer gaan. Gewoon niet doen."

Klijnsma noemt 2020 een bizar en een ingewikkeld jaar. "Maar voor volgend jaar zie ik licht aan het einde van de tunnel. Gelukkig is het vaccin er. Dus iedereen de mouwen opstropen, spuitje erin en dan kunnen we weer gezellig met elkaar het leven leven. Daar verheug ik me op."

'Laten we de zorgmedewerkers helpen'

Ze hoopt dat we met z'n allen de druk op de zorg kunnen verminderen. "Niet alleen op de ziekenhuiszorg. Wat als je thuiszorgmedewerker bent of in de gehandicaptenzorg werkt? Dat is hartstikke zwaar. Ik hoop dat volgende Kerst alle mensen in de zorg thuis kunnen ademhalen met alle lieverds om zich heen. Dat gun ik ze van harte. Dus laten wij ze helpen."