244 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Er zijn tussen gisterochtend en tien uur vanochtend in totaal 244 nieuwe coronabesmettingen geteld in Drenthe. Ook zijn er drie patiënten in opgenomen in een ziekenhuis. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Nieuw sterfgevallen zijn de afgelopen 24 uur niet gemeld.

De grootste stijging was te zien in de gemeente Emmen (+54), gevolgd door de gemeenten Hoogeveen (+46) en Coevorden (+31). In de gemeentes Emmen, Hoogeveen en Meppel zijn elk één coronapatiënt in het ziekenhuis opgenomen.

Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens in het afgelopen etmaal als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM 30-12-2020)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 551 (+14) 3 1 Assen 1480 (+25) 29 9 Borger-Odoorn 692 (+8) 13 10 Coevorden 1064 (+31) 27 8 Emmen 3577 (+54) 65 (+1) 35 Hoogeveen 1952 (+46) 41 (+1) 20 Meppel 930 (+9) 15 (+1) 9 Midden-Drenthe 783 (+18) 13 3 Noordenveld 476 (+8) 11 16 Tynaarlo 613 (+15) 13 13 Westerveld 358 (+4) 11 6 De Wolden 705 (+12) 18 7 Onbekend 21 0 0

Ziekenhuisbezetting in het Noorden

Er lagen vanochtend vier coronapatiënten meer in de Drentse ziekenhuizen dan maandag. In totaal zijn er nu 44 patiënten opgenomen. Elf van hen liggen op de intensive care.

In de noordelijke ziekenhuizen samen liggen nu 58 patiënten uit andere delen van het land. Dat zijn er vijf meer dan maandag. Dertig van hen liggen op de intensive care.

Dagcijfers landelijk

Landelijk is het aantal coronagevallen, na een klein dipje, opnieuw gestegen. Tussen gisterochtend en vanmorgen kreeg het RIVM 9504 meldingen van positieve tests.

De vorige twee dagen kwam het dagcijfer uit op ongeveer 7500 en in de dagen daarvoor kwamen ruim 9000 besmettingen per etmaal bij. Het cijfer ligt wel iets lager dan vorige week, toen per dag meer dan 10.000 nieuwe gevallen werden gemeld. Of dat verschil te verklaren is uit de effecten van de harde lockdown of dat minder mensen zich hebben laten testen rond de Kerstdagen, kan het RIVM nog niet zeggen.

Landelijk steeg het aantal sterfgevallen door het virus afgelopen etmaal met 112. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven en verwerkt.

Ziekenhuisbezetting Landelijk

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal iets gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2704 coronapatiënten. Dat zijn er 47 minder dan op dinsdag. Een verklaring voor de daling geeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) niet.

In de vier voorgaande dagen was het aantal opgenomen patiënten juist met 454 toegenomen. Het aantal patiënten is nog steeds hoger dan de piek van de tweede golf begin november. Het LCPS verwacht ook dat het aantal opgenomen coronapatiënten de komende dagen blijft stijgen.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares (ic's) steeg afgelopen etmaal wél. De ic-afdelingen namen 64 mensen op en zagen 36 mensen vertrekken. Het is niet bekend hoeveel van hen zijn overleden en hoeveel de ic mochten verlaten omdat hun toestand verbeterde. In totaal steeg het aantal coronapatiënten op de ic's met 28 naar 702. Dat is het hoogste aantal sinds begin mei.

Weekcijfers Landelijk

De afgelopen zeven dagen zijn ruim 66.000 positieve tests gemeld. Dat komt neer op gemiddeld bijna 9500 gevallen per etmaal, wat ongeveer gelijk is aan het dagcijfer van vandaag. In de week ervoor waren meer dan 81.000 nieuwe gevallen vastgesteld.

Sinds het begin van de virusuitbraak zijn meer dan 787.000 Nederlanders positief getest. In de tweede helft van januari zou de grens van een miljoen bevestigde besmettingen doorbroken kunnen worden.