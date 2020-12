Djammen: Dit was 'm! Op naar 2021

't Het nog nooit, nog nooit zo donker west...

...of 't wer altied wel weer licht, zong Groninger zanger Ede Staal. Zo kijken wij, de makers van Djammen, ook naar dit jaar. Door alle maatregelen was het voor veel artiesten lastig om op te treden, maar een lichtpuntje daarbij is dat veel artiesten tijd hadden om nieuwe muziek te schrijven en de studio in te duiken.

Dertig artiesten bij Djammen

Ondanks alle maatregelen is het toch gelukt om een kleine dertig artiesten een podium te bieden bij Djammen. En met een vaccin dat onderweg is, zijn we positief over het jaar dat komen gaat. Nieuwe artiesten met nieuwe clips.

Pak er rustig een oliebol bij en geniet het komende dikke half uur van al het moois wat dit jaar in 2020 in Djammen voorbij is gekomen. Kop d'r veur en tot in het nieuwe jaar!