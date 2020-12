Jongens van 12 en 13 jaar overvallen snackbar: 'Ik dacht dat het een grap was'

Net na het drukste tijdstip gisteravond is ondernemer Johan van Veen om kwart voor zeven achter in de zaak iets aan het repareren. Zijn vriendin staat in de keuken af te wassen en ze horen mensen de zaak binnenkomen. "Er werd iets geroepen, maar ik kon het niet verstaan. Daarnaast werd er hard op de toonbank gebonkt. Dus ik dacht dat vrienden een grap uithaalden en vroegen om oliebollen."

Schroevendraaier

Johan loopt met een schroevendraaier nog in de handen naar voren en zag twee jongens staan. "Het was per toeval de allerkleinste schroevendraaier die ik heb, maar die jonkies stonden daar met messen van ongeveer 60 centimeter."

Toch slaan de jongens 'als twee jonge wilde katten' op de vlucht bij het zien van Johan. "De jongen die al achter de balie stond, was zo snel dat hij eerder de deur uit was dan z'n vriendje." Dat was voor Van Veen het moment om de andere overvaller te overmeesteren. "De vluchtende jongen sloeg per ongeluk de deur achter zich dicht, waardoor ik de andere kon grijpen voordat hij de deur uit was."

De buurman had alles gezien

De eigenaar van de snackbar sloeg het mes uit de handen van de jongen en dit veroorzaakte een kleine snee in zijn vinger. "Ik lees overal dat ik lichtgewond ben, maar de pleister kan er vanavond al weer af", lacht Johan.

Daniëlle, de vriendin van Johan, belt de politie en ondertussen houdt Van Veen de overvaller vast op een stoel. Daniëlle sloot de deur uit angst voor het terugkomen van de andere overvaller. "Je weet maar nooit, misschien komt hij dan wel terug met een wapen of iets." Toen de politie arriveerde kwam ook de buurman aangelopen. Hij had alles gezien en kon het hele verhaal bevestigen tegenover de politie.

De tweede dader komt terug

Doordat de politie er was, stonden ook buiten mensen te kijken. Daniëlle herkende in de menigte een jongen die wel eens de andere dader kon zijn. Van Veen: "Hij werd door de politie ondervraagd, maar op camerabeelden dacht ik dat hij witte sokken aan moest hebben. Ik heb zijn broekspijpen omhoog getrokken om te kijken of dat zo was. Dat was niet het geval, dus heeft de politie hem laten gaan."

Achteraf was dat verkeerd gezien door de ondernemer. "Dat was reflectie van zijn schoenen en hij had dus wel zwarte sokken aan. De vader van de jongen rook zelf onraad toen hij thuiskwam en heeft zelf de politie gebeld."

'Ik heb hem zien opgroeien'

Het doet de snackbarhouder wel iets dat hij een van de jongens kende. "Het jochie dat we hebben gepakt, heb ik zien opgroeien. Ik ben tien jaar eigenaar en hij komt hier altijd met zijn moeder. Je verwacht niet dat zo'n jongen hier dan de boel komt overvallen."

Johan vraagt zich af of de ouders van deze jongens wel weten dat hun kinderen gewapend over straat lopen. "Toen ik die leeftijd had, liep ik in elk geval niet met zulke messen over straat." Een lichtpuntje is wel dat de jongens ondanks deze actie wel iets hebben opgestoken van het afgelopen jaar. "Ze kwamen in elk geval wel binnen met een mondkapje op."

Het is uiteindelijk goed afgelopen voor Johan en Daniëlle, maar leuk is anders. "Het is al een heel gek jaar en dan gebeurt op de valreep dit nog. Laten we het snel vergeten en doorgaan naar 2021."