Emmen komt carbidklager tegemoet: geen geknal in Noordbarge morgen

Vorig jaar was het nog hartstikke druk bij het carbidfeest in de Emmer wijk (Rechten: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

De gemeente Emmen heeft afspraken gemaakt met Emmenaar Jan de Vries over het carbidschieten in zijn wijk Noordbarge en in Zwartemeer dit jaar. De Vries stapte vandaag, net als voorgaande jaren, naar de bestuursrechter om bezwaar te maken tegen het carbidbeleid van de gemeente Emmen.

Emmen komt bezwaarmaker De Vries tegemoet: in Noordbarge wordt dit jaar geen carbidgeschoten. In Zwartemeer gebeurt het wel, maar een paar honderd meter verderop dan aanvankelijk de bedoeling was. De carbidschieters verhuizen daar naar de andere kant van het sportpark.

Geluidsoverlast

De Vries maakt al jaren bezwaar tegen het geknal met melkbussen, dat in zijn wijk volgens hem te dicht bij de bebouwing gebeurt, waardoor onder meer sprake is van geluidsoverlast. Maar hij betrekt er eveneens vaak andere plaatsen in de gemeente Emmen bij, waar het carbidschieten volgens hem ook niet volgens de regels gebeurt. Hij neemt het dan op voor bezwaarmakers uit die plaatsen, zoals in het verleden bijvoorbeeld Erica en nu dus Zwartemeer.

Tijdens de zitting vanochtend in de rechtbank in Groningen bepaalde de bestuursrechter dat de gemeente en De Vries eerst maar eens met elkaar om tafel moesten gaan, voor hij uitspraak zou doen. De partijen kregen tot het eind van de middag de tijd.

Gesprek op gemeentehuis

"We hebben hem vanmiddag uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis en daarbij zijn we eruit gekomen", zegt woordvoerster Anita Klingeberg van de gemeente Emmen. "Dat is mede te danken aan het Carbid Team Noordbarge. Dat nu dus helemaal niet gaat schieten."

In november had het team al laten weten dat er vanwege de coronamaatregelen geen groot carbidfeest zou komen, zoals dat andere jaren in het voormalige dorp onder de rook van Emmen gebeurt. Maar de organisatoren zeiden erbij dat er zeker wel her en der geschoten zou worden. Daar komen ze nu - in overleg met de gemeente - op terug.

Het blijft dus helemaal stil in Noordbarge morgen. In Zwartemeer is de schietplek verplaatst, zodat die verder weg ligt van het huis van mensen uit dat dorp die bezwaar hadden gemaakt vanwege geluidsoverlast.

Wordt vervolgd...

Toch is de zaak hiermee nog niet afgerond. Klingenberg: "In het nieuwe jaar gaan we kijken hoe we hiermee verder moeten. Wij vinden carbidschieten een mooie traditie en willen dit mogelijk blijven maken in Emmen." Daarnaast wil de gemeente ook bezwaarmakers tegemoet komen. "Daarom gaan we in 2021 kijken naar een structurele oplossing."

Lees ook: