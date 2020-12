Het jaar van Wolter Klok: 'Die screentest was heel spannend'

Hij en zijn nieuwe collega Maarten Steenbeek werden de eerste mannelijke presentatoren in het 25-jarig bestaan van het programma. Hoe verliep het jaar voor Klok?

Geheime screentest

"Ik werd gebeld door de hoofdredacteur van Hart van Nederland. Hij nodigde me uit voor een screentest." In het 'diepste geheim' besloot Klok naar Amsterdam te gaan voor de screentest. "Dat was natuurlijk heel spannend. Hoor je daarna nog iets, of niet? Uiteindelijk mocht ik komen."

Als 12-jarig jongetje wist Klok al dat hij presentator van Hart van Nederland wilde worden. Hij hield dan ook een uitgebreide fansite bij over het tv-programma. Zijn enthousiasme bleef destijds niet onopgemerkt en als verrassing werd hij uitgenodigd om het programma eens te presenteren.

Traantjes gelaten

Toen Klok de baan had bij Talpa had gekregen, moest hij lange tijd zijn mond houden. "Ik wist natuurlijk al een poos dat ik naar Hart van Nederland ging, maar dat moest allemaal geheim blijven. Talpa maakte het 14 januari om tien uur 's ochtends bekend. Daarvoor heb ik een mail naar mijn collega's van RTV Drenthe gestuurd."

Na het bekendmaken van het nieuws, volgden er vele reacties. "Ik zat op dat moment als producer bij de radio. Collega's kwamen na het horen van het nieuws één voor één de radiostudio binnen. Toen Talpa het had bekendgemaakt, kreeg ik ook allemaal appjes van familie, vrienden en kennissen die het nog niet wisten. En ik zag mezelf ineens terug op NU.nl."

Klok vertelt dat er bij zijn afscheid wel wat traantjes zijn gelaten, door collega's en door hemzelf. "Ik ben op mijn 18e bij RTV Drenthe gekomen. Zeven jaar ergens werken is gewoon een hele poos, waarin ik heel veel heb mogen doen. Ik heb wel echt een band met de mensen en met de omroep zelf."

Eigen ochtendshow

En toen kwam de eerste uitzending bij Hart van Nederland. Of Klok zenuwachtig was? "Ja, maar bij Hart van Nederland doe ik eigenlijk hetzelfde als bij RTV Drenthe. Alleen het bereik is wat groter. 'Het kunstje' is in principe hetzelfde. Dus de zenuwen waren er wel, maar het was niet zo dat het niet meer leuk was door de zenuwen."

Bijna een jaar later, in januari 2021, staat hem weer een eerste uitzending te wachten: Klok krijgt om het weekend een eigen ochtendshow. "Hartstikke leuk", zegt de presentator. En dat is maar goed ook, want hij moet er wel wat voor doen: "De show begint om zeven uur 's morgens. Ik woon nog steeds in Groningen. Ik moet er om kwart over vier uur zijn. Dat betekent dat ik om kwart over twee 's nachts uit bed ga."

