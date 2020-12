Alternatieve oliebollen gaan als warme broodjes bij bakker in Sleen

Wanneer de bakkerswinkel binnenstapt, loop je direct tegen een groot bord aan met daarop 'Kwakini's! De pareltjes van de bakker'. In de bakkerij naast de winkel hebben bakker Herman Schepers en zoon Roy het razend druk met de bereiding ervan.

Verse kwark in het beslag

Rond de feestdagen is het gekkenhuis. Iedereen in Sleen en omstreken moet voorzien worden van kwarkini's. Maar waarom is de alternatieve oliebol zo razend populair? Daar heeft Schepers een verklaring voor: "Het deeg heeft een andere basis. Je mixt het kwarkinibeslag met verse kwark."

Schepers loopt langs de frituurbak, groot genoeg om kilo's kwarkini's in te bereiden. "Hier liggen ze rond de zes á zeven minuten in, het vet is ongeveer 170 graden. Dat is hetzelfde als bij een normale oliebol", vertelt de bakker. "Het mooie aan dit beslag is dat het prima twee uur kan staan voordat je het gebruikt. Dat is op de markt superhandig. In normaal oliebollenbeslag zit gist, dat moet je direct gebruiken."

Fijne suiker

Samen met zijn zoon Roy, die de zaak overneemt als Herman met pensioen gaat, staat de bakker bij het laatste station van de bollenmachine: een grote bak suiker. De kwarkini's komen, nadat ze uit het frituurvet zijn, in deze bak met heel fijne suiker te liggen.

"Dit is vanillesuiker, dat maakt de kwarkini echt uniek. Het moet wel fijne suiker zijn, niet dat je loopt te knarsetanden", vertelt Schepers. "Je ziet door de jaren heen wel verandering, mensen bestellen steeds vaker zonder suiker. We letten iets meer op de voeding natuurlijk."

Gegarandeerde toekomst

Waarom het in de rest van Drenthe nog niet bekend is, kan de bakker niet verklaren, maar wat hij wél weet, is dat Sleen en omstreken ervan smult. Dat blijft in de toekomst zo, verwacht hij. "Het is gewoon traditie. Wanneer mijn zoon straks de zaak overneemt, zal hij ook verdergaan met het maken van kwarkini's. Ik denk niet dat dit gaat verdwijnen."