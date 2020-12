Prijzen, helden en tranen: 2020 was ook mooi

Uniform terug

De 45-jarige Jamal vocht als militair in Joegoslavië en Irak en hield daar een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) aan over. De veteraan werd zijn huis in Velp uitgezet na een huurachterstand; een deurwaarder haalde zijn woning leeg. Die nam ook zijn uniform met onderscheidingen mee. De outfit werd weggegooid.

Advocaat Peter Schouten helpt bij het opspelden van de medailles bij veteraan Jamal (Rechten: RTV Drenthe)

Op zijn nieuwe woonplek, de Thuisbasis Veteranen in Eelde, krijgt Jamal dit jaar uit handen van generaal Ron Smits van de Luchtmobiele Brigade een uniform met onderscheidingen overhandigd. Daarmee krijgt Jamal zichtbaar zijn identiteit terug. "Het laat zien wie je bent als militair en waar je bent geweest. Dat wil je voor altijd behouden en doorgeven aan je kinderen."

Terug van weggeweest

Het werk in het Reestdal is voltooid (Rechten: RTV Drenthe/Andries Ophof)

De draadrus en de noordse zegge gaan lekker in het Reestdal. De draadrus en de noordse zegge? Het zijn twee plantjes die je in andere beekdalen niet ziet, maar in de hooilanden langs het Drents-Overijsselse grensriviertje dus wel. Jarenlang heeft Het Drentse Landschap met Overijsselse collega's aan gewerkt aan het herstel van de waterhuishouding in het gebied, met goed resultaat dus.

Na tientallen jaren keert karakteristieke flora terug. "Die kenmerkende dotterbloemhooilanden, die heel veel mensen nog wel kennen uit hun jeugd, zie je op heel veel plekken in de middenloop terug en dat is prachtig", zeg Uko Vegter van Het Drentse Landschap.

Goede doel

Gerben Mos met z'n moeder Hennie na de finish (Rechten: RTV Drenthe/Karin Mulder)

Tranen bij Gerben Mos uit Meppel vlak voor hij begint aan een mountainbikerit langs alle Drentse hunebedden op 31 mei. Het zijn de gedachten aan zijn vader die voor de tranen zorgen bij hunebed D53 in Darp.

De vader van Mos overleed vier jaar geleden aan alvleesklierkanker, reden voor de 29-jarige om een sponsortocht van 350 kilometer te fietsen voor Grootverzettegenkanker. Na bijna 15 uur fietsen wordt Mos groots onthaald bij hunebed D54 in Darp. Hij haalt duizenden euro's binnen.

Er zijn in 2020 meer sponsortochten voor goede doelen. Zo rijdt Harald Homan een schaatstocht van 200 kilometer over de Weissensee in Oostenrijk om geld in te zamelen voor stichting Hartekind.

Koning van Benin

Mohammed in zijn geliefde Rensenpark (Rechten: RTV Drenthe/Marcus Siebes)

Wat doe je als je parkwachter in Emmen bent en koning in Afrika kan worden? Dan doe je er natuurlijk alles aan om in Emmen te blijven. Als de oom van Mohammed Baparape Ali overlijdt, komt 'Mo' als erfgenaam in beeld om vorst te worden in een koninkrijkje in Benin. Maar het koningschap in het land van zijn vier vrouwen ziet de populaire parkwachter niet zitten. Mohammed blijft liever praatjes maken met bezoekers van het Rensenpark.

Het gaat goed met Eva

(Rechten: Familie Pattiwael)

Duizenden cadeautjes en kaartjes kreeg de ernstig zieke Eva in oktober 2019. Het 3-jarige meisje leed aan een zeldzame vorm van botkanker. Ze deelde haar cadeautjes met andere zieke kinderen. In juli van dit jaar komt het mooiste cadeau dat de familie Pattiwael uit Assen zich maar kan wensen: Eva wordt schoon verklaard. "Dat betekent dat ze nu geen aanwijzingen zien voor actieve kankercellen, maar ze blijft wel onder strenge controle", zei moeder Ellen.

Voor Eva's 4e verjaardag wordt een inzamelingsactie gestart, doel is om 4 miljoen euro in te zamelen voor onderzoek naar het Ewingsarcoom, de ziekte die Eva had.

Vluchteling maakt graven schoon

Luís Sanchez Guevara maakt elke dag graven schoon (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

De 71-jarige Luís Sanchez Guevara ontvluchtte zijn vaderland Venezuela bijna twee jaar geleden, nadat hij tijdens een demonstratie tegen de regering door gewapende mannen werd aangevallen, gemarteld en bedreigd.

De Venezolaanse kleermaker besteedt zijn tijd in Nederland nuttig, door graven op de Zuiderbegraafplaats in Assen schoon te maken. Hij hoopt ook in Nederland weer als kleermaker aan de slag te kunnen. "Ik wil niet alleen maar nemen, maar juist geven en helpen. Als ze me hier de mogelijkheid geven, dan wil ik erg graag werken."

Deelstra naar Olympische Spelen

Andrea Deelstra voor laatste Olympische limietpoging 'Ik train beter dan ooit' (Rechten: RTV Drenthe/Karin Mulder)

De aanhouder wint, want de zestiende plek tijdens de marathon van Valencia moet voor atlete Andrea Deelstra uit Dwingeloo als winst voelen. Begin deze maand loopt ze de ruim 42 kilometer in 2 uur 28 minuten en 23 seconden. Daarmee voldoet ze aan de limiet voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Eerder dit jaar lukte het Deelstra net niet om die limiet te lopen, door het uitstel van de Spelen kreeg ze een extra mogelijkheid.

Prijzenregen

Grietus en Lammie winnen 355.000 euro (Rechten: Roy Beusker)

Dat 's werelds beste limoncello uit Peize komt wisten we al, maar dat is inmiddels ook tot in China doorgedrongen. Melissa Oosten en Titus Meijer winnen met hun Drunken Monkey limoncello een prestigieuze prijs in het grootste land ter wereld.

Assenaar Robert van der Meer zet een waterral zo mooi op de foto dat hij er de National Geographic Fotowedstrijd 2020 mee wint. Hij spot de vogel in het LOFAR-gebied tussen Exloo en Buinen. In december wordt zijn foto geplaatst in het blad.

Muziek en film

Ook op muzikaal gebied zijn er Drentse successen. Hannah Mae wordt tijdens het Popgala Noord verkozen tot beste talent. Het album Liever bij jou van Jannes sleept een Buma NL Award in de wacht. Daniël Lohues grijpt daar net naast, maar wint wel de Culturele Prijs van Drenthe 2020, een onderscheiding die eens in de twee jaar wordt uitgereikt aan iemand die een grote bijdrage levert aan de Drentse cultuur.

Sander Francken wint een Noorderkroon award in de categorie Beste Documentaire op het Noordelijk Film Festival. Zijn documentaire ORANJE gaat over het gelijknamige dorp ten tijde van het asielzoekerscentrum.

En dat je ook gewoon een prijs kunt winnen in een loterij bewijzen Grietus en Lammie uit Klazienaveen. Het stel wint 355.000 euro in Postcode Loterij Miljoenenjacht.

Een oude truck

Arie Klaassens voor de oude Scania (Rechten: Van Oost Media)

Hoe zorg je ervoor dat een nuchtere Drent het even te kwaad krijgt? Door een heel speciaal moment te organiseren, zoals Herman van Oost in juli doet voor zijn buurman Arie Klaassens. Arie moest vanwege gezondheidsredenen stoppen als vrachtwagenchauffeur, maar oude liefde roest niet. Begin juli rijdt er een fraaie Scania uit 1972 de straat in Gieten in om Arie te verrassen. En die is maar wat onder de indruk van het gebaar.

Heldendaad

Marc Miltenburg verrichtte een heldendaad (Rechten: RTV Drenthe)

Mocht er een verkiezing komen voor 'Held van het jaar' dan is Marc Miltenburg uit Veenoord een serieuze kanshebber. Op 6 juni breekt er midden in de nacht brand uit bij de buren. De vlammen slaan al uit het dak en Marc belt uiteraard meteen 112. Hij gaat het pand met acht woningen binnen om de buren te wekken. Alle bewoners overleven de brand dankzij het kordate optreden van Marc.

