Omstanders blussen nieuwe autobrand in Hoogeveen

De brandweer kwam er alsnog bij voor een nacontrole. De politie heeft de omgeving van de auto afgezet en onderzoekt of opnieuw sprake is van brandstichting, zoals bij de branden eerder deze week. Omstanders zeggen dat ze mensen hebben zien wegrennen. De brand trok veel bekijks in de buurt.

Brandweerlieden kwamen voor een nacontrole (Rechten: Persbureau Meter)

In de nacht van maandag op dinsdag gingen in totaal zes auto's in vlammen op in Hoogeveen. Ook was volgens de politie sprake van drie pogingen tot brandstichting. In dezelfde nacht brandde ook het clubhuis van ijsvereniging VIOS in Hollandscheveld af.

Lees ook: