Meerdere branden in Drenthe: caravans gaan in vlammen op

Rond half tien stond een caravan, die geparkeerd was aan de Slenkenweg in De Wijk, in lichterlaaie. De brandweer kon niet voorkomen dat de caravan helemaal uitbrandde. Wie de eigenaar is en hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend.

Van wie de caravan was, is niet bekend (Rechten: De Vries Media)

Rond elf uur werd in Emmen een buitenbrand ontdekt. Bij de kruising van de Meerdijk met de Rondweg lag een aantal bierblikken in het gras dat in brand gestoken was. De brandweer had dat vuur snel onder controle.

Nog een caravan

Kort voor middernacht bleek aan de Linthorst Homanweg in Smilde ook een caravan in brand te staan. Het brandende voertuig was eerst de weg op gesleept. Ondanks ingrijpen van de brandweer bleef er niks van over. Omstanders vermoeden dat het vuur is aangestoken, omdat van tevoren ook vuurwerk werd afgestoken.

Op camping Witterzomer bij Assen brandde rond dezelfde tijd een vouwwagen uit. Eerder op de avond woedde er een autobrand in Hoogeveen. Omstanders waren er snel bij en konden het vuur blussen. Het was de zevende autobrand in de stad deze week.