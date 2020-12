Terugblik 2020: Het jaar van de lege agenda

In deze terugblik kijken we naar een paar van die evenementen die we hebben moeten overslaan.

Ciara

Velen zullen het vergeten zijn, maar in het begin van het jaar werden er al veel geplande activiteiten afgezegd. Reden: de krachtige storm Ciara. Sportwedstrijden werden uitgesteld en de RTV Drenthe-uitzending van Onze Club werd gehalveerd. Dat we later dit jaar zelfs hele uitzendingen van dit programma zouden schrappen, was toen nog onvoorstelbaar.

In maart kwam de eerste coronabesmetting in Drenthe en vrij snel daarna volgden de eerste landelijke maatregelen. Snelwegen waren uitgestorven, schouwburgen cancelden optredens, dansen in de bar kon niet meer en ook musea sloten de deuren.

Geen viering en stille herdenking

Het had ook het jaar van 75 jaar vrijheid moeten zijn. Er stonden vele herdenkingen in de provincie gepland. Ook op het voormalig kampterrein in Hooghalen. Bijvoorbeeld een herdenking over de bevrijding van Kamp Westerbork 75 jaar geleden.

Ook voor de dodenherdenking waren grote plannen. Maar wat een uitgebreide ceremonie had moeten zijn, werd uiteindelijk één van de soberste herdenkingen van de afgelopen jaren. Alleen het taptoe-signaal klonk.

In dezelfde gemeente, Midden-Drenthe, waren daarnaast voor 2020 ook veel andere activiteiten op touw gezet. Maar amper een paar maanden op weg, werd ook een streep getrokken door de meeste van die activiteiten.

Creativiteit

2020 dwong ondernemers en creatieve geesten in andere hoeken te denken. Stilzitten en afwachten deed zeker niet iedereen en er werd veel samengewerkt. Zo bouwt de evenementenbranche in Meppel nu een gemeenschappelijke studio die het Noorden op de kaart moet zetten nu de evenementen zelf nog even moeten wachten.

Horecaondernemers in Westerbork maakten een gezamenlijk kerstdiner waar bezoekers met de auto maaltijden konden afhalen. En zo hielpen heel veel mensen mee in de zorg waar alle handjes nodig zijn.

In deze video zetten we wat belangrijke momenten op een rijtje:

Drentse musea dicht

Met name de horeca en de culturele sector kregen financieel veel klappen. "Het is erg vervelend", vertelt Peter Sluiter van museum de Proefkolonie in Frederiksoord. "Je zit met een doelstelling van bezoekersaantallen in een jaar en die halen we bij lange na niet."

De Proefkolonie was nog geen jaar open toen de pandemie toesloeg. "Het is hartstikke vervelend om in zo'n aanloopjaar, waarin je net probeert jezelf een beetje goed neer te zetten en je bestaansrecht te bewijzen, met zo'n coronapandemie te maken te krijgen."

Ook de veelbelovende beslissing over de werelderfgoedstatus van de Koloniën van Weldadigheid werd uitgesteld. Iets waar Sluiter ook zijn zinnen op had gezet.

'Pijnlijk jaar'

"Per saldo is het een pijnlijk en geen fijn jaar", zegt ook Harry Tupan van het Drents Museum. "Maar toch moeten we de schouders recht houden en focussen op de toekomst. Ik hoop dat we dit snel kunnen afsluiten."

Bij de pakken neerzitten doen beide musea niet. Maar Tupan maakt zich wel zorgen om de toekomst. "Je moet je vanuit je investeringsmodel blijven ontwikkelen. We weten allemaal: reizen kan niet, dus ik heb eigenlijk onvoldoende de mogelijkheid om nieuwe projecten voor de toekomst binnen te halen."

Sluiter heeft wel goede hoop voor volgend jaar. "Het perspectief ontlenen wij net als iedereen aan het vaccinatieprogramma dat op gang gaan komen. Dan hoop ik dat tegen de zomer een substantieel deel van de Nederlanders zich veilig genoeg voelt om weer leuke dingen te gaan doen."

