Kantoor aan de Kloekhorststraat Assen wordt appartementencomplex

Aan de Kloekhorststraat in Assen, aan de rand van het centrum, komt een nieuw appartementencomplex met 33 huurwoningen. Van zo'n 22 woningen komt de huurprijs onder de huurtoeslaggrens te liggen. De rest van de appartementen komt in de vrije sector.

De woningen komen in een oud kantoorgebouw dat volledig verbouwd wordt. Het is het tweede leegstaande kantoorpand aan de Kloekhorststraat waar woningen in komen. In 2017 werd een pand aan de overkant van de straat omgebouwd tot een complex met veertig woonstudio's voor starters.

Huurders mogen blijven

Eigenaar Marc Wieringa van projectontwikkelaar De Vastgoed Factory laat weten dat er nog een extra verdieping op het pand gebouwd wordt voor de woningen. Onderin het pand huurden drie bedrijven ruimte. Die mogen er volgens Wieringa blijven. "De gehele begane grond zal in gebruiken worden genomen door de drie huurders die voor de verbouwplanen al in het pand zaten", zegt Wieringa.

De verbouw van het pand is inmiddels begonnen. De vergunning hiervoor had De Vastgoed Factory in 2019 al binnen. De gemeente Assen gaat volgend jaar nog wel het bestemmingsplan voor het gebied, waar ook de Kloekhorststraat in valt, wijzigen. Een andere projectontwikkelaar moest daardoor zijn bouwplannen tijdelijk stilleggen. Volgens Wieringa levert dat hem geen problemen op. "Toen ik het pand kocht was de bestemming al wonen, inclusief de ruimte voor een extra bouwlaag. Daarmee hadden wij geen bestemmingsplanwijziging nodig."

Als alles volgens plan verloopt, is appartementencomplex De Kloekhorst in juni 2021 klaar.

