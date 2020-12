Maandag opent testcentrum bij TT Circuit Assen

Maandag 4 januari opent een grootschalig test- en vaccinatiecentrum bij het TT Circuit Assen. Mensen kunnen terecht voor een gratis coronatest. Later in januari zet GGD Drenthe de locatie ook in voor het vaccineren van zorgmedewerkers.

De bouw van het nieuwe test- en vaccinatiecentrum is vorige week begonnen. "Je moet denken aan een volume van 32.000 tests of vaccinaties per week, of een combinatie van beide", legt Paulien Nienhuis, projectleider van de GGD Drenthe uit. "De helft van die faciliteit wordt voorbereid op testen en de andere helft op vaccineren. Dat zijn wel aantallen."

Bereikbaarheid

Voor het afnemen van een coronatest wordt aanraden om per auto of fiets te komen. Terplekke verlaat je de auto om lopend het complex binnen te gaan. Voor het ontvangen van een vaccinatie, waarbij je geen corona gerelateerde klachten hebt, is de locatie ook goed bereikbaar met het OV.

Het nieuwe centrum is een aanvulling op de huidige GGD-locaties. Naast deze nieuwe locatie blijven de huidige testlocaties in Emmen, Meppel, Hoogeveen en Assen geopend.

Antigeentest

De teststraat op het circuit is de eerste GGD-locatie in Drenthe waar naast de PCR-test ook de antigeentest wordt aangeboden. Op de locatie hoor je welke test je krijgt. De antigeentest is een test die aantoont of er bepaalde viruseiwitten van het nieuwe coronavirus in het neus- en keelslijm zitten. De test geeft na een kwartier een uitslag.

Er is een beperkt aantal antigeentesten mogelijk per dag. Hier kun je niet vooraf een voorkeur voor aangeven. In bepaalde gevallen moet altijd de meest gevoelige coronatest worden gebruikt. Dat is de PCR-test. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer je werkt of nauw contact hebt met iemand uit de medische risicogroep of wanneer je in quarantaine bent en op dag 5 kunt testen zonder klachten.

Snelle uitslag

Als eerste testlocatie in Nederland analyseert GGD Drenthe de antigeentest op dezelfde locatie. Dit versnelt het proces.

Je hoort op de locatie wanneer je de uitslag kunt verwachten. De uitslag volgt momenteel meestal binnen 24 uur. Deze kun je met je DigiD inzien via coronatest.nl of ontvang je telefonisch, wanneer je die voorkeur aangaf bij het maken van de testafspraak.

