Oudjaar in Drenthe: knallende kurken en bulderende bussen

Traditie in kleine kring

In Emmer-Erfscheidenveen knallen ze dit jaar in kleine kring. Erwin Bos en zijn schoonvader Harrie Brouwer hebben de melkbus van stal gehaald en op het land gezet. "Normaal hebben we vuurwerk, maar dat kan dit jaar niet. Dus knallen we hier op het land met carbid", zegt Bos. Zijn schoonvader is meer van het carbidschieten. "Dat is traditie. Vroeger deden we carbid in een buisje, lucifer erbij en dat knalde wel. Na verloop van tijd moesten de knallen steeds harder en zijn we melkbussen gaan gebruiken."

Carbid-debuut

In Ubbena maken Boas en Ashan hun carbid-debuut. Jacqueline de Wit ging met haar vader, haar twee neefjes, een stel melkbussen en ballen het veld in om te schieten. "In Ubbena hebben we normaal een groot feest bij de overburen met wel honderd man. Dit jaar kan dat niet, dus knallen we samen." Ook haar vader Tiete de Wit mist het feest. "Het is zo jammer dat we geen groot feest kunnen vieren. We gaan altijd heen, nemen een paar kratten bier mee en zetten de carbidbussen op een rij. En dan gaan we achter elkaar door knallen", zegt hij. Ondanks het vuurwerkverbod hoopt hij dat er vanavond nog wel wat te zien is. "We hopen dat er nog wat vuurwerk is, maar meer doen we niet."

Knallende kurken

Nu mensen zich niet in grote groepen rond carbidbussen verzamelen en vanavond geen vuurwerk de lucht in mogen schieten, blijft er misschien wat geld over voor iets anders. Eigenaar Jan Willem Smeenk van een slijterij in Vries merkt dat in zijn winkel. "Normaal kopen mensen een paar kratten bier, een fles jenever en een fles berenburg voor buiten bij het carbidschieten. Dit jaar is het wat luxer voor thuis, met wat lekkere hapjes erbij", zegt hij. Smeenk slijt vooral de wat exclusievere champagnes aan zijn klanten.

Oliebollen drive-through

In voorgaande jaren gingen leden van VV Roden langs de deuren in het dorp om oliebollen te verkopen voor hun club. Vanwege de coronamaatregelen kan dit niet.

Daarom heeft de club leentjebuur gespeeld bij fastfoodketens en de GGD en een heuse drive-through opgezet. Op de parkeerplaats van de sportclub is een oliebollenstraat ingericht.

En niet alleen VV Roden is bezig met de verkoop van oliebollen. Ook gymnastiekvereniging DSTV in Peize heeft een kraam ingericht. "We mogen sinds de lockdown niet meer sporten. Op deze manier willen we de spirit er toch een beetje in houden", zegt Agnes Heikens van de vereniging.

Een speciale rol is weggelegd voor de voorzitter van DTSV. Hij neemt de rol van bezorger aan en rijdt rond met bestellingen.

Carbidkanon zwijgt in Emmen

Terwijl de eerste doffe knallen al hoorbaar zijn in onze provincie, blijft de carbidmolen van Henk-Jan Reinders in Emmen vandaag stil. Het 61 melkbussen tellende gevaarte zou vandaag de Zuidoosthoek laten trillen, maar dat gaat niet door vanwege een ongeluk. Toen de carbidschieters gisteravond het kanon nakeken, kwam er een steekvlam uit een melkbus. Daarbij raakte één van de organisatoren gewond. Hij ligt nu in het ziekenhuis, "maar hopelijk mag hij vandaag weer naar huis", zegt initiatiefnemer Reinders.

Reinders is een fanatiek carbidschieter. Vorig jaar bouwde hij een carbidmolen met 40 melkbussen. Dit jaar deed hij daar een schepje bovenop om uiteindelijk met 61 melkbussen te kunnen schieten. Waarom? "Vroeger, al wel 30 jaar geleden, hadden we in Erm 60 bussen op een rij. Ik dacht; daar moet ik overheen", zo zei Reinders eerder.