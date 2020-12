Onrust in Hoogersmilde: ‘Het leek wel oorlog’

"We werden met zwaar vuurwerk bekogeld en beschoten", schrijft een agent die er bij aanwezig was. Naast het bekogelen met zwaar vuurwerk werden de agenten ook beschoten met een vuurwerkpistool. "Het vuurwerk en volle bierflessen vloog ons om de oren. Twee politievoertuigen zijn beschadigd geraakt. Het leek wel oorlog."

Onrust in Hoogersmilde

Het was de hele nacht onrustig in het dorp aan de Drentse Hoofdvaart. Eerst ging een caravan in vlammen op, later in de nacht werd een auto in brand gestoken. Een groep van zo'n dertig jongeren schoolde samen en hield niet voldoende afstand van elkaar.

Toen jongeren een raampje van een brugwachterswoning insloegen en een sloopauto op het vuur rolden, was dat het teken voor de politie om in te grijpen.

Aangehouden jongeren weten te ontsnappen

De jongens die de auto op het vuur duwden, werden door de politie aangehouden. Maar dit was voor de rest van de groep het teken om de agenten aan te vallen. "De agenten werden bekogeld en beschoten en moesten zich daarom terugtrekken", vertelt politiewoordvoerder Paul Heidanus. De aangehouden jongeren konden daardoor ontsnappen, maar het vuurwerkpistool waarmee is geschoten is wel in beslag genomen.

"Kort daarna heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Uiteindelijk is één iemand aangehouden vanwege belediging. De man zit vast en wordt verhoord", aldus een boze Heidanus. "Dit geweld tegen de politie is totaal onacceptabel. Wij moeten ons werk kunnen doen zonder te worden gehinderd."

Geen gewonden

Bij de confrontatie tussen de jongeren en de politie zijn geen gewonden gevallen. Wel raakten twee politiewagens beschadigd. Een raam is gesneuveld en in de andere auto zit een deuk. De politie gaat onderzoek doen naar de onrust en sluit aanhoudingen niet uit.

