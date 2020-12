Podiumbouwers hopen op een terugkeer van de festivals in 2021

InterStage in Meppel bouwt de podia voor enorme evenementen, zoals Concert at Sea, Pinkpop, Zwarte Cross, Dance Valley en Vrienden van Amstel Live. Ook zouden ze dit jaar het hoofdpodium bouwen van de TT en het songfestival in Rotterdam. "We kropen eerst door het oog van de naald, maar op een gegeven moment werd dat oogje steeds kleiner", vertelt Gino Spijkerman van InterStage. "Het was een logische keuze dat dat niet door zou gaan."

'Het kon gewoon niet'

Treuren deed Spijkerman daarom ook niet lang, want "het kon gewoon niet". Hij heeft alles netjes kunnen afhandelen met de betrokken partijen. "Het zijn geen annuleringen, maar het schuift gewoon door. Er zal ook in 2021 een Songfestival zijn, maar op welke manier en in welke vorm, dat is de vraag."

Toch moest hij ook op zoek naar andere bronnen van inkomsten en zijn werknemers bezig houden. "We hebben alles gedaan: containers poetsen, boten schoonmaken, chalets gebouwd, huizen verbouwd, schuren gebouwd, veel geschilderd en noem maar op. We zijn blij dat we iedereen aan het werk konden houden, maar het was voor sommigen echt wel vervelend werk."

Het maakte ook Spijkermans eigen taken binnen het bedrijf anders. "We zijn gewend om lang vooruit te kijken, misschien wel een paar jaar vooruit en daar ook investeringen op te doen. Dat kan gewoon nu niet. Je moet nu soms erg impulsief ergens op inspelen."

Bouw nieuwe studio

Meewaaien met de wind, daar hoorde ook de bouw van een nieuwe livestream studio in Meppel bij. Samen met Timestart media en SEM Productions heeft het bedrijf onder de noemer Time to Speak daarmee in een nieuwe vraag voorzien. Het was iets dat vrij plotseling ontstond.

"We hebben in Meppel veel bedrijven die in onze sector werkzaam zijn. We kennen elkaar erg goed en ik hoorde bij toeval dat er behoefte was aan een studio. Time to Speak heeft zich vanaf het begin al op het online gebeuren gestort. Echt op hoog niveau vergaderingen voor beursgenoteerde bedrijven, verenigingen of politieke partijen. Zo hebben we voor Noord-Nederland best wel een serieuze studio gebouwd."

Ook artiesten weten de locatie in Meppel al te vinden. Zo trad Typhoon afgelopen donderdag op. Mensen konden via een livestreamverbinding genieten van de nieuwe studio. "Het geeft nieuwe energie. Dat merk je aan onze eigen mensen. Onze loodsbaas loopt ook weer met een grote grijns rond. Ze kunnen weer even hun eigen werk doen."

Festivalzomer van 2021

Maar dan de festivalzomer van 2021, hoe komt die eruit te zien? Volgens Spijkerman lopen er alweer gesprekken, maar wordt het lastig voor de branche alles direct weer uit de ijskast te halen. "Er zijn veel bedrijven gestopt of afgeschaald. Denk aan beveiligingsbedrijven, verkeersregelaars en licht- en geluidsbedrijven. Die hebben minder makkelijk hun mensen kunnen verhuren zoals wij dat hebben gedaan. Ik verwacht dat er in onze branche een krapte op de arbeidsmarkt gaat zijn."

'Langzaam weer naar Champions League-niveau'

"Het lijkt nu nog onvoorstelbaar om over een paar maanden weer met elkaar op een festivalterrein te staan. In theorie kan iedereen in maart gevaccineerd zijn en vervolgens in april weer Koningsdag vieren. Ik denk dat het niet zo zal gaan, maar dat we in stapjes terug moeten naar hoe het was. We werken op Champions League-niveau en als je een jaar niet speelt, speel je niet direct de finale."