Burgemeester is ‘boos en teleurgesteld’ na onrust Hoogersmilde

Dat het afgelopen nacht onrustig zou worden in Hoogersmilde, dat was wel verwacht. Maar dat het zo uit de hand lopen, dat had burgemeester Mieke Damsma van de gemeente Midden-Drenthe niet zien aankomen.

Elk jaar viert de jeugd in Hoogersmilde de jaarwisseling al in de nacht van 30 op 31 december. En elk jaar is sprake van wat spanning. Maar dit jaar is dat volledig uit de hand gelopen, waarna de mobiele eenheid werd ingezet.

"Ik ben geschrokken", kijkt Damsma terug op afgelopen nacht. "Met de investeringen die we de afgelopen jaren in Hoogersmilde hebben gedaan, had ik gehoopt dat het feest rustiger zou verlopen. Helaas is het geëscaleerd en daar ben ik heel erg boos en teleurgesteld over."

Politie belaagd

In het dorp werd na middernacht een caravan in brand gestoken. Nadat een ruit van een brugwachterswoning werd ingeslagen en een sloopauto op het vuur werd gerold, kwam de politie in actie. Daarbij werden twee jongeren aangehouden. Vervolgens keerde groep met tientallen jongeren zich tegen de politie. Agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk, volle flessen bier en beschoten met een vuurwerkpistool. De aangehouden jongeren wisten daarbij te ontvluchten.

"Zo heftig als het dit jaar was, zo heftig is het nog niet eerder geweest", zegt Damsma. "Dit feest hoort bij het dorp en er kunnen dingen gebeuren, maar nu is het geëscaleerd. Ik vind dat de politie goed heeft gehandeld. Zij hebben zich lange tijd afzijdig gehouden. Maar als er een caravan en auto branden op cruciale verkeerspunten, dan moeten zij ingrijpen."

Burgemeester vertrouwt op gezond verstand

Voor komende nacht heeft Damsma geen extra maatregelen genomen. Niet in Hoogersmilde en ook niet in andere dorpen in haar gemeente. "Ik ga uit van de positieve gedachte dat het vannacht in Hoogersmilde niet anders is dan in andere plaatsen en dat de jaarwisseling rustig verloopt. Dat geldt ook voor andere dorpen."

Toch is het moeilijk te voorspellen hoe de jaarwisseling daadwerkelijk verloopt, daarvan is de burgemeester zich bewust. "Maar ik hoop dat de inzet van ME ervoor heeft gezorgd dat mensen wel iets hebben van: 'hey, wacht even.' Daarnaast ligt er een draaiboek voor de hele regio. Wij gaan de zaken niet anders aanpakken dan andere jaren. Ik vertrouw op het gezonde verstand van de mensen."

Damsma wijst ook op de oproep van commissaris van de koning Jetta Klijnsma. "Blijf vanavond thuis en hou je aan de regels. Het is nu even niet anders."

Lees ook: