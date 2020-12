297 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Dat is het op één na hoogste aantal besmettingen op een dag in onze provincie. Alleen op 19 december lag dat aantal hoger met 328 positieve tests.

Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen per gemeente

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 570 (+19) 3 1 Assen 1504 (+24) 29 9 Borger-Odoorn 702 (+10) 14 (+1) 11 (+1) Coevorden 1098 (+34) 27 8 Emmen 3628 (+51) 65 35 Hoogeveen 2007 (+55) 42 (+1) 20 Meppel 970 (+40) 15 10 (+1) Midden-Drenthe 798 (+15) 13 3 Noordenveld 487 (+11) 11 16 Tynaarlo 626 (+13) 13 13 Westerveld 365 (+7) 11 6 De Wolden 723 (+18) 18 7 Onbekend 21 0 0

Ziekenhuisopnames

In totaal liggen nu 2.828 mensen met corona in het ziekenhuis. Gisteren waren dat er nog 2.714. 724 patiënten liggen op de intensive care, 12 meer dan gisteren. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

In totaal werden 294 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er vijf meer dan gisteren.

Landelijk

Landelijk gezien werden 9.719 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 232 meer dan gisteren. Het dagtotaal ligt ook hoger dan het gemiddelde van de afgelopen week.

Totalen

In totaal heeft het RIVM nu 13.499 positieve coronatests gemeld in Drenthe. 261 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis en 139 mensen kwamen te overlijden.

Relatief gezien kwamen de meeste positieve tests uit Hoogeveen. Per 10.000 inwoners werden daar bijna 365 mensen positief getest. Dat is meer dan in Emmen waar 339 positieve tests per 10.000 inwoners waren.