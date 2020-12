Lasershow Oud en Nieuw met flink Drents tintje in Enschede

En dat is een mooi lichtpuntje voor het bedrijf na een roerig coronajaar: "Dit is echt bijzonder als je bedenkt dat we het hele jaar zo goed als niks gedaan hebben", vertelt trotse eigenaar Etwin Zijlstra.

Vuurwerkverbod

Door corona moest Zijlstra noodgedwongen bijna alle klussen van de agenda schrappen. "Het is dan zo onwerkelijk wat er gebeurt. Dit zou een geweldig jaar worden voor heel de entertainmentbranche. En dan krijg je dit, niets mogen en kunnen", aldus Zijlstra. De ondernemer maakte zich zorgen, maar is naar eigen zeggen nooit bang geweest dat ze er niet door zouden komen dit jaar. "Dat komt door steun van de overheid, maar ook zeker door het creatief bezig zijn en zoeken naar oplossingen binnen de eigen markt."

Maar toen kwam het vuurwerkverbod en begon de telefoon van Zijlstra toch flink te rinkelen. "We kregen massaal aanvragen van particulieren die graag in plaats van vuurwerk een lasershow wilden. Maar ook gemeenten die geen georganiseerde vuurwerkshows gaven dus nu een licht- en lasershow willen hebben", vertelt Zijlstra. "Maar goed, dat gaat natuurlijk niet. Want de kans is groot dat daar grote groepen mensen op af gaan komen en dan kan de organisatie de anderhalf meter niet waarborgen."

Bekijk hier hoe de licht- en lasershow wordt opgebouwd:

Toen belde Enschede Promotie met de vraag of DTL Lasertechniek toch iets voor de stad kon betekenen. "We hebben hier een fantastische toren zeiden ze, misschien kunnen jullie er wat mee. Nou, toen zijn we last minute ernaartoe gereden en hebben we dit in gang gezet", wijst Zijlstra richting de grote lichtkanonnen die zijn medewerkers op het dak installeren.

"Wat we hier hebben neergezet is op grote afstand zichtbaar, een beetje afhankelijk van het weer natuurlijk", antwoordt Zijlstra op de vraag waarom dit dan wel mag en een vuurwerkshow niet. "Als het een beetje meezit schijnen de lichten zo'n dertig tot veertig kilometer ver. "En omdat we hier op een hoogte zitten van honderd meter is het zeker niet de bedoeling dat mensen hier naartoe komen, want die zullen vanaf de grond als ze omhoog kijken amper tot niets zien." De bedoeling is dus dat mensen op afstand genieten van de show.

Goed uiteinde

Naast dit grote project in Enschede heeft DTL Lasertechniek plotseling meerdere projecten die ze halverwege het coronajaar niet bedacht hadden. Bijvoorbeeld het uitlichten van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem, het plaatsen van grote lichtkanonnen op het Martiniplaza in Groningen en het uitlichten van een Amsterdamse scheepswerf.

Vanavond van half elf tot half twee verlichten de installaties van Zijlstra de Enschedese lucht. "Ja, dit is echt een lichtpuntje in de duisternis", aldus een opgeluchte ondernemer. "En ja, ik sta er vanavond zeker zelf ook bij. Dit blijft veel te leuk om te doen."