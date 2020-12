Drentse Forumleden samen naar nieuwe partij

In november kwam de FVD stevig in opspraak vanwege vermeende extreemrechtse opvattingen onder de FVD-jongeren. Daarop besloten vier Drentse Statenleden uit de partij te stappen en als onafhankelijke leden door te gaan. Tot nu: Ze gaan nu verder onder de vlag van JA21.

Wat is JA21?

"Het is eigenlijk de partij die FVD had moeten zijn", vertelt Thomas Blinde. "Driekwart van de Forum-leden is vertrokken. De meesten van hen komen nu bij JA21. Dat is een nieuwe, liberaal-conservatieve partij. De scherpte randjes van Forum zijn eraf. Er moet meer stabiliteit en fatsoen uitgedragen worden. Het voordeel is: We kennen elkaar natuurlijk goed. Je weet wat voor vlees je in de kuip hebt, het is een bestaand netwerk."

Waar staat JA21 voor?

"We willen ons bijvoorbeeld hard maken voor een andere energietransitie met minder windmolen en meer kernenergie. Werken moet weer lonen, de overheid moet kleiner en het Nederlandse belang moet weer voorop staan in de Europese Unie. Daarin willen we een betrouwbaar alternatief zijn voor de VVD."

Wie zijn Joost Eerdmans en Annabel Nanninga?

"Dat zijn de twee kopstukken van JA21. Joost heeft ooit in de Tweede Kamer gezeten onder Pim Fortuyn", vervolgt Blinde. "Daarna was hij wethouder voor Leefbaar in Rotterdam. Hij is een verbindende politicus, de lijsttrekker van JA21 en het gezicht naar buiten toe. Een rechtse politicus met een degelijke CDA-uitstraling. Gewoon een fatsoenlijke vent met veel ervaring in dit vak."

"Annabel is gemeenteraadslid in Amsterdam", vervolgt Blinde. "Echt een uitstekende volksvertegenwoordiger. Van oudsher is ze journalist met een heel goede pen en echt een scherpe denker. Het is een goed team met zijn tweeën. Ik heb goed contact met ze."

Thomas Blinde, Statenlid JA21 (Rechten: Provincie Drenthe)

Waarom moet de Drent in maart op JA21 stemmen?

Blinde: "Ze moeten op ons stemmen omdat wij een alternatief zijn. Dan kunnen het CDA en de VVD ook een keer over rechts regeren. Drenthe is de dunst bevolkte provincie van Nederland. Als je kijkt naar de energiedoelen van Nederland doen wij in Drenthe echt mega veel. Ze denken in de Randstad dat ze het hier vol kunnen planten met windmolens, omdat we hier toch ruimte hebben. Wij willen het hier niet volplempen met molens."

"Daarnaast hoeven we ook niet zo snel van het aardgas af. Dat is een behoorlijk schone brandstof. Ook willen wij een andere stikstofaanpak. Als je ziet hoe belangrijk agrarisch ondernemers zijn voor Drenthe, moeten we goed daarop passen. Die bedrijven komen plat te liggen door een slecht beleid van de overheid. Boerenbedrijven die in goed overleg investeren moeten gewoon goedkeuring krijgen."

Hoe weten we zeker dat deze partij het wel langer volhoudt?

"Dat weet je natuurlijk nooit. De FVD is volledig geïmplodeerd en heeft zichzelf volledig buiten spel gezet. Geen partij wil met ze regeren. In dat opzicht zijn wij betrouwbaarder. We hebben geen ego's binnen de partij. Bij JA21 is iedereen uit persoonlijke ambitie actief. Ik heb zelf bijvoorbeeld geen enorme politieke ambities. Ik zou liever meer tijd met mijn gezin doorbrengen, maar dit bericht moet echt naar buiten."

"Daarom past Eerdmans ook bij JA21. Dat is geen man die elke dag de krant moet halen. Hij vertelt alleen zijn verhaal en probeert daarmee mensen over de streep te halen. We willen er geen circus van maken. Daarom zullen wij een lang leven hebben."

"De afgelopen twee jaar waren zwaar. Als je eigen partijleider her en der twijfelachtige uitspraken doet sijpelt dat ook door in Drenthe en heeft dat invloed op onze resultaten. Nu kan de borst weer vooruit!"

Hendrikus Velzing, Statenlid Forum voor Democratie (Rechten: Provincie Drenthe)

Bos en Velzing

Johhny Bos en Hendrikus Velzing blijven Thierry Baudets FVD trouw. Zij voeren ook in 2021 de vlag van FVD en zijn door hun partij op de kandidatenlijst gezet voor de Tweede Kamerverkiezingen.

"Ik was graag dezelfde kant op gegaan, maar iedereen moet die keuze zelf maken", aldus Blinde. "We zijn heel positief uit elkaar gegaan. In andere provincies, waar dezelfde boedelscheiding heeft plaatsgevonden, resulteerde dat soms in een loopgravenoorlog. Bij ons is dat in heel goede relatie gebeurd."

