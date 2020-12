CDA Assen zoekt 'menselijke maat' bij uitkeringen

Vragen bij het CDA in Assen. De partij ziet dat er dingen misgaan rondom bijstandsuitkeringen en wil daarom een menselijke maat 'in regeltjesland'.

De aanleiding is de berichtgeving over een vrouw met een bijstandsuitkering uit de gemeente Wijdemeren (Noord-Holland). Ze moet van de rechter ruim 7000 euro terugbetalen omdat haar moeder boodschappen voor haar deed.

Ook fouten in Assen

Volgens Ronald Witteman, fractievoorzitter CDA Assen, geven zulke berichten de nodige onrust. "Zeker bij de fractie van het CDA", zegt hij. Onlangs hoorde hij een soortgelijk geluid uit eigen stad. "Wij kregen onlangs nog een signaal van een verontrustte Asser inwoner die een bijstandsuitkering had aangevraagd waarvan de aanvraag niet op tijd binnen was en daardoor geen uitkering kreeg."

Dat gebeurde vlak voor kerst. "De postbedrijven werken op volle kracht en de aanvraag zal ongetwijfeld binnenkomen maar is verlaat, was de reactie van de hulpverlener die de inwoner had ondersteund bij de aanvraag", vervolgt Witteman. "Een discussie volgde. Hebben we hier ook te maken met het gemis van de menselijke maat of is dit een uitzondering in Assen?"

Regeltjesland

Witteman begrijpt dat regels orde scheppen, in wat hij noemt 'regeltjesland'. "Toch bestaat de indruk bij de CDA-fractie dat de wijze van toepassen niet altijd volgens de maatstaaf gaat van medemenselijkheid maar volgens de harde lijn."

Witteman gaat hierover vragen stellen in aan het college. "Is het college het met het CDA eens dat de menselijke maat bepalend moet zijn voor beoordeling van aanvragen en behandelen van hulpvragen in welke vorm ook?"

