Rechter: 'vergunning carbidschieten Noordbarge en Zwartemeer niet op orde'

De ontheffing voor het carbidschieten in Noordbarge en Zwartemeer die door de gemeente Emmen is verleend, is gebrekkig en onzorgvuldig tot stand gekomen. Dit oordeelde de rechter na een kort geding dat door Emmenaar Jan de Vries was aangespannen.

De Vries wilde via de rechter afdwingen dat de gemeente optreedt tegen overlast die gepaard gaat met het schieten met carbid.

De Emmenaar is niet tegen carbidschieten, maar wel tegen de wijze waarop dit vlakbij zijn woning in Noordbarge gebeurt. Dit geldt ook voor bezwaarmakers uit Zwartemeer. In de ontheffing die dit jaar is afgegeven staat niets over de geluidsnormen, de plaatsaanduidingen waar het carbidschieten precies mag plaatsvinden of over de intensiteit van het schieten met carbid.

'Klagers hebben ook dit jaar een punt'

Vanaf 2014 wordt in Noordbarge en Zwartemeer met carbid geschoten. Vanaf het begin wordt overlast ervaren en meermalen is een gang naar de rechtbank gemaakt. Eerder al concludeerden rechters dat de afgifte van de vergunning door de gemeente niet op de juiste wijze gebeurde. De klagers hebben ook dit jaar weer een punt, oordeelde de rechter.

Doordat de partijen er onderling uit zijn gekomen heeft het dit jaar geen gevolgen. In Noordbarge knallen de bussen dit jaar niet en de bussen in Zwartemeer worden 265 meter verderop gelegd. Gemeente Emmen liet weten in het nieuwe jaar opnieuw naar dit probleem te kijken. En te willen komen tot een structurele oplossing.