Het jaar van Silvana Hoeberichts: 'Nog steeds kippenvel'

Vanzelfsprekend gaat 2020 de boeken in als coronajaar, maar in januari was de pandemie nog ver weg. In die maand besloot Hoeberichts in actie te komen voor Australië. Verwoestende bosbranden zorgden op dat continent voor een van de ergste natuurrampen in de moderne geschiedenis. Een duizelingwekkend aantal van bijna drie miljard dieren kwam daarbij om of raakte ontheemd.

Huilen

Hoeberichts barstte in huilen uit na het zien van de beelden van de bosbranden in Australië. "Ik heb geprobeerd het te negeren, maar ik kon mijn ogen er niet langer voor sluiten. Ik moest iets doen." Ze besloot zich te wagen aan een burpee-marathon, onder begeleiding van een team van fysiotherapeuten en verpleegsters. Een burpee is een fitness-oefening waarbij je verschillende bewegingen moet maken zoals squatten, planken en springen.

Live op Instagram en Facebook kon de wereld in januari meekijken hoe Hoeberichts zich in de sportschool in het zweet werkte. "Het is een van mijn favoriete oefeningen. Een burpee is heel intensief, je hartslag gaat omhoog en er treedt snel verzuring op. Voor velen is een stuk of tien burpees wel genoeg. Ik heb er uiteindelijk iets meer dan zesduizend gedaan."

'Alles deed pijn'

Hoeberichts begon haar marathon met elk uur 5 minuten rust. Maar de lichamelijke inspanning eiste zijn tol. Het schema werd aangepast na een zware nacht vol burpees. Aan het einde van de rit stond ze huilend op de mat. "Ik was echt wel stuk. Alles deed pijn, mijn gewrichten gingen tegenwerken. Maar ik ben supertevreden. De sfeer was goed en ik kreeg veel steun van verschillende mensen. Het is een van mijn mooiste herinneringen."

Met de marathon hoopte ze 2.400 euro op te halen, maar de teller liep door tot bijna 4500 euro. Het geld gaat naar het Koala Hospital, dat verbrande koala's verzorgt. "Het resultaat is ongelooflijk. Ik krijg er nog steeds kippenvel van", vertelt Hoeberichts. Haar inzamelingsactie viel ook buiten onze provincie op. "Ik had niet verwacht dat het zo groot zou worden. Zelfs landelijke tv-zenders hadden er aandacht voor."

'Kom maar op'

Door de Australische bosbranden en daarna de coronacrisis werd 2020 een duister jaar. Hoeberichts blijft optimistisch: "Zoals ik het nu zie, kan het alleen maar mooier worden, dus kom maar op. Laten we hopen dat iedereen in 2021 weer gewoon z'n dingetje kan doen."

En die burpees, heeft Hoeberichts genoeg gekregen van de oefening? "Nee hoor, binnen twee dagen na de inzamelingsactie stond ik weer in de sportschool. Ik doe ze nog steeds, het blijft leuk. En sporten is belangrijk, je hebt het gewoon nodig."

Een verslag van de burpee-marathon: