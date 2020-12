Deze 'nachtwerkers' gaan door tijdens Oud en Nieuw

Hoe vier jij Oud en Nieuw? Lekker onderuit gezakt op de bank met een oliebol, terwijl je naar een oudejaarsconference kijkt? Of moet je juist aan het werk vannacht en kun je opgeroepen worden? Op Radio Drenthe spraken we vandaag met vier van die 'nachtwerkers'.

Brandweerman Edwin Veldman uit Gieten bereidt zich voor op - waarschijnlijk - een rustige nacht. "Vroeger was het in het dorp altijd heel druk met vreugdevuren, maar de laatste jaren is het heel rustig", zegt hij. Bang voor ongeregeldheden is hij niet, ook niet nu vuurwerk en grote feesten verboden zijn. "Nee hoor, ik houd mijn hart niet vast. Ik hoop gewoon dat het gezellig en leuk blijft, maar dat het dit jaar anders is dan normaal, is natuurlijk wel zo."

De brandweer in Gieten heeft zich dit jaar extra voorbereid, juist vanwege de coronamaatregelen. "Hoe ga je om met agressie op straat? Hoe ga je in gesprek met iemand die zich niet aan de regels houdt? De insteek is wel anders dan andere jaren."

Veldman weet wat het is om met Oud en Nieuw te werken. "Ja hoor, ik doe dit al dertien jaar. Dus ik heb wel wat diensten meegedraaid", vertelt hij. "Vanavond staan we met twee ploegen paraat. We noemen onszelf de colaploegen", lacht Veldman. "En dan worden we morgenochtend tussen 6.00 en 8.00 uur afgelost."

Komt er een nieuwjaarsbaby?

Verloskundige Yvonne Eikens uit Emmen heeft de telefoon ook binnen handbereik liggen. Maar vooralsnog is het rustig. "Ik heb gisteravond een bevalling begeleid, daarna niet meer. Maar ik sta wel stand-by."

Bij het gezin van Eikens weten ze maar al te goed wat het is om met feestdagen te werken. "Mijn partner werkt bij de politie. Hij viel dit jaar ook in de prijzen", grapt ze. "Ik vier Oud en Nieuw straks met mijn twee kinderen bij mijn zus. En dan is het afwachten hoe het gaat."

Soms heb je geluk, soms heb je pech. Maar van pech wil Eikens niet spreken. "Het is prachtig als je een bevalling mag begeleiden", zegt ze trots. Ondertussen wacht ze nog op haar eerste 'nieuwjaarskind'. "Een collega van mij had dat vier jaar geleden wel. Toen werd een baby om vier minuten over twaalf geboren."

Vroeg uit de veren en tot 's avonds laat door

Amir Alsady heeft een bakkerij en een grillroom in Assen. Dat betekent vroeg uit de veren en 's avonds lang doorwerken. "Vannacht ben ik al begonnen met het bakken van de oliebollen", vertelt Alsady. Hij weet niet precies hoeveel oliebollen er over de toonbank zijn gegaan, maar het zijn er eerder duizenden dan honderden.

Als de bakkerij sluit, gaat Alsady naar zijn grillroom. "Op Oudejaarsavond is het gigantisch druk. Mensen hebben waarschijnlijk gewoon geen zin om te koken. Het is allemaal vlug, vlug, vlug... En dan gaan ze bestellen." Of Alsady na al die drukte het Oudejaarsavond uit kan zitten? "Om 22.00 uur zak ik waarschijnlijk helemaal weg", aldus een tevreden bakker.

Ook de dierenarts staat stand-by

Je zou het misschien niet meteen verwachten, maar ook de dierenarts staat vanavond en vannacht paraat. "Ik denk dat ik wel aan de bak moet, ja", zegt Bas Dijkstra van Arts & Dier in Klijndijk. "Tijdens Oud en Nieuw krijg je nog weleens wat gevallen van vuurwerkangst. Of ongelukjes. Tijdens het gourmetseizoen zien we soms honden binnenkomen die satéprikkers opeten."

Volgens Dijkstra worden hij en zijn collega's tijdens Oud en Nieuw zo'n twee tot drie keer opgeroepen. "Twee jaar geleden deed een collega een keizersnede bij een hond toen het vuurwerk nog de lucht inging", vertelt de dierenarts.

Dijkstra denkt dat het qua stress voor dieren dit jaar wel meevalt, omdat er een vuurwerkverbod geldt. "Overdag viel het vandaag ook mee." Het zijn vooral honden die er tijdens de jaarwisseling veel last van hebben. "Soms maken ze zich zo druk dat ze oververhit raken."

Katten zien ze volgende week pas binnenkomen. "Dan komen ze binnen met blaasproblemen. De stress van nu vertaalt zich in problemen met de blaas. Dus volgende week wordt het druk met de katten."