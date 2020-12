Brandweer in Drenthe druk met auto- en afvalbranden

Op het parkeerterrein in Assen stond een bult afval in brand (Rechten: De Vries Media)

Ook op de Dordsestraat in Emmen stond een aanhangwagen in brand (Rechten: De Vries Media)

Aan de IJselstraat in Assen stond afval in brand (Rechten: De Vries Media)

In Emmer-Compascuum is een keet uitgebrand (Rechten: Van Oost Media)

In Geesbrug ging een auto in vlammen op (Rechten: De Vries Media)

De brandweer heeft het in Drenthe vanavond druk met allerlei brandjes. Rond 1.00 uur brandde in Geesbrug een auto volledig uit.

Dat gebeurde aan de Berkenlaan in het dorp. De brandweer wachtte op de politie voordat er geblust werd.

De brandweer begon Oudejaarsavond en -nacht met een melding van een brandende aanhangwagen aan de Pelikaanstraat in Assen. Dat was rond 19.00 uur. Voor zover bekend raakten er geen mensen gewond. Even later, rond 19.45 uur, volgde nog een melding over een brandende aanhangwagen, ditmaal aan de Dordsestraat in Emmen.

Rond 20.45 uur moest de brandweer uitrukken voor een brand in een afvalbult op het parkeerterrein van supermarkt Poiesz aan de Maasstraat in Assen. En op de Slenerbrink in Emmen brak twee keer brand uit in een holle boom.

Verder stond er een auto in brand aan de Eerste Bokslootweg in Emmen, op het terrein van Emmtec Services BV. Dat gebeurde rond 22.30 uur. Een kwartier later rukte de brandweer uit voor een buitenbrand aan de Torflang in Emmen. Rond diezelfde tijd bluste de brandweer een brandende afvalberg op het kruispunt van de Emmastraat en de Oranjestraat in Hoogeveen. Ook werd een afvalbult aan de IJselstraat in Assen geblust.