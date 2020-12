"In het begin hadden we iets van 1.200 flessen en dacht ik: hoe kom ik daar vanaf", vertelt Peter Pels uit Havelte. "En nu zijn we bijna uitverkocht."

Havelter Bruut

Pels verkoopt sinds 2017 zijn eigen champagne. Al mag dat officieel niet zo heten omdat de naam 'champagne' hoort bij het Champagnegebied in Frankrijk en net als het Spaanse Cava daardoor beschermd is. Pels kiest daarom voor een Drentse naam: Havelter Bruut. "We verwijzen een beetje naar de Hunebedbouwers en een beetje naar onszelf, hoe bruut het is om champagne in Drenthe te maken."

Het begon als een uitprobeersel. Wijn maakte Pels al een aantal jaar, maar champagne had hij nog nooit geprobeerd. "Champagne is het moeilijkste proces dat er is in de wijnmaakwereld. Het stond op mijn bucketlist om toch deze 'Drentse champagne' te maken." En dat experiment is volgens Pels een succes. Hij verkoopt nu zo'n 500 tot 600 flessen per jaar. "Ieder jaar wordt dat steeds een beetje meer, mensen beginnen er toch steeds meer gewend aan te raken", zegt Pels.

Smaak

Naast de naam is ook de smaak volgens Pels niet hetzelfde als de officiële champagne. "Kenners proeven dat dit geen echte champagne is uit de Champagnestreek. Een champagne die gemaakt wordt in een ander gedeelte van Frankrijk zal ook niet hetzelfde smaken. Iedereen heeft zijn eigen identiteit wat dat betreft." Pels omschrijft zijn champagne als eentje met een lichte bubbel, 'lekker droog' met een heel licht zoetje.

Verschillend van prosecco

Omdat het brouwproces wel precies hetzelfde gaat, vindt Pels de wijn wel eerder een champagne dan een prosecco. "Bij prosecco heb je witte wijn en daar wordt koolzuur ingespoten en dan wordt er snel een dikke kurk opgedaan. Een prosecco kun je binnen een paar maanden maken. Het proces van een champagne duurt ongeveer 17 tot 24 maanden, voordat de champagne in de fles zit en verkocht kan worden."

Ingewikkeld proces

De druiven van de Drentse variant komen uit de wijngaard in Havelte. Daar wordt gelet op het zuur- en suikergehalte en of de PH-waardes geschikt zijn voor champagne. De druiven die tot die drank worden verwerkt zijn volgens Pels veel zuurder dan de druiven waar hij witte wijn van maakt.

Het brouwen gebeurt buiten de provincie, in het Limburgse Vijlen. Daar wordt de basis voor de champagne gemaakt. Vervolgens wordt het product naar Duitsland vervoerd, waar de tot dan toe witte wijn tot champagne wordt verwerkt.

'Smaakt naar meer'

Het zal dit jaar een van de weinige vertrouwde geluiden zijn als om middernacht het nieuwe jaar wordt ingeluid: het ploppen van de flessen drank. Wat Pels zelf op oudejaarsavond zal inschenken staat niet ter discussie. Hij hoopt ook de komende jaren verder te kunnen met zijn 'Drentse champagne'. "Komend jaar gaan we nieuwe champagne maken, want mensen komen vaak terug om even een paar flesjes op te halen. We hebben zelfs mensen uit Frankrijk gehad."