Kerkklokken in plaats van vuurwerk: zo luidt ook Zuidwolde het nieuwe jaar in

De oproep om de kerkklokken te luiden komt van het CDA, nadat bekend werd dat er een landelijk vuurwerkverbod gold tijdens de jaarwisseling. Kamerleden Chris van Dam en Martijn van Helvert deden de oproep aan kerkgemeenschappen via sociale media, onder de hashtag #nietalleen. Zo hoopt de partij toch verbondenheid te creëren, ondanks alle coronamaatregelen.

'We kijken naar elkaar om'

Die oproep bereikte ook Theo Courtz. Hij is de hulpkoster van de Hervormde Kerk in Zuidwolde. Tijdens de jaarwisseling nam hij zijn moeder mee om samen de klokken boven in de kerk te doen klinken. De klim bestaat uit twee wenteltrappen en een steil trappetje, maar dan sta je in de top van de kerktoren.

Daar vind je de twee zware, bronzen klokken met onder elk een touw en daaraan een klepel. De enorme bellen zijn ruim vijfhonderd jaar oud, maar klinken als nieuw. In 2010 ondergingen ze nog een restauratie. Ze zijn in 2005 aangewezen als rijksmonument. Regelmatig kun je de klokken horen luiden in het dorp.

Vanavond is het de eer aan hulpkoster Theo Courtz en zijn moeder. "We gaan de klokken luiden om wat meer saamhorigheid te krijgen in de samenleving. Zodat we met z'n allen de coronaperiode samen door kunnen komen", aldus Courtz. "Mensen zijn soms eenzaam. Met het luiden van de klokken willen we uitstralen dat we naar elkaar omkijken."