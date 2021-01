Nieuwjaar begint met meerdere autobranden

Aan de Albert Steenbergenstraat was een explosie in een auto (Rechten: De Vries Media)

In Ruinerwold ging een auto in vlammen op (Rechten: Persbureau Meter)

In Coevorden stond een bedrijfsbus in brand (Rechten: Persbureau Meter)

De eerste nacht van 2021 is op meerdere plaatsen in Drenthe begonnen met autobranden.

In Coevorden brandde aan de Jozef Israëlstraat een bedrijfsbus uit. In Ruinerwold was het raak op de kruising van de Dijkhuizen met de Havelterweg. Daar stond een auto in brand.

In Hoogeveen ontstond brand in een auto aan de Trompstraat. Ook deze auto werd volledig verwoest door het vuur. Eerder op de avond was op de Albert Steenbergenstraat in dezelfde plaats ook al een explosie in een auto geweest.

Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Oudejaarsavond

Ook gisteravond had de brandweer het druk met brandjes in Drenthe. In Assen stond een aanhanger in brand. Later op de avond was er in de provinciehoofdstad ook brand op het parkeerterrein van supermarkt Poiesz aan de Maasstraat. Ook werd een afvalbult aan de IJselstraat in Assen geblust.

In Emmen ging ook een aanhangwagen in vlammen op. Dat gebeurde aan de Dordsestraat in de stad. Op de Slenerbrink moest de brandweer twee keer uitrukken voor een brandje in een holle boom en aan de Eerste Bokslootweg in Emmen stond een auto in brand. Dat gebeurde op het terrein van de Emmtec. Tot slot moest de brandweer nog aan de slag aan de Torflang in Emmen omdat daar een buitenbrand woedde.

Daarnaast was er in Emmen ook brand in een woning aan de Bouwmanstraat. Eén iemand ademde rook in en werd door ambulancepersoneel nagekeken.

Ook Hoogeveen kwam er gisteravond niet zonder brand vanaf. De brandweer bluste daar een brandende afvalbult op het kruispunt van de Emmastraat en de Oranjestraat.

