Hoog water op precies het goede moment

De zeldzame rivierprik is geen vis, maar een zogenaamde 'rondbek'. Volwassen rivierprikken trekken in deze periode vanaf de kust het land in, naar de plek waar ze zich in het voorjaar gaan voortplanten. Er zijn maar een paar van die plekken in Nederland. Het stroomgebied van de Drentsche Aa is er één van.

Zwakke zwemmer

In de zomer werd daar het aantal larven van de rivierprik nog geïnventariseerd. Cindy de Jonge uit Assen hielp toen mee. De Jonge volgt ook de bevers in het gebied nauwlettend. En daar komen de twee beschermde dieren elkaar tegen. De bouwwerken van de bevers kunnen een blokkade zijn tijdens de tocht van de rivierprikken. En de dam in het Gasterense diep heeft inmiddels zo'n omvang, dat het ook nog eens de grootste van Noord-Nederland is.

De Jonge: "De rivierprik schijnt ook een zwakke zwemmer te zijn. De zalm kan makkelijk springen, maar een rivierprik kan niet tegen sterke stroming op. Nu het water aan beide kanten van de dam bijna even hoog staat, is het dus de beste tijd voor de rivierprik om de dam te passeren."

Zo zag de dam er begin november nog uit, met een groot verschil in waterpeil. (Verhaal gaat verder onder de video)

Vondst van een rivierprik

Het grootste deel van zijn leven brengt een rivierprik in de grond door, als larve. Het volwassen dier komt in de winter aan op een paaiplaats. Daar worden in het voorjaar eitjes afgezet. Het mannetje en het vrouwtje sterven allebei nadat de eitjes bevrucht zijn. Boswachter Kees van Son en Loes van der Laan kwamen tijdens een zomerse vaartocht een dode rivierprik tegen.

In deze video zie je dat Van Son de rivierprik aan boord haalt: