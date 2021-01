Groep gooit vuurwerk naar brandweer in Geesbrug: ME grijpt in

De ME en brandweer tijdens een oefening rond incidenten met vuurwerk in Alphen aan de Rijn (Rechten: ANP / Robin Utrecht)

In Geesbrug heeft de ME vannacht ingegrepen omdat brandweermensen werden bekogeld met zwaar vuurwerk door een groep van 30 á 40 mensen.

Er raakten geen brandweer- of politiemensen gewond. Twee mensen zijn opgepakt. Op Nieuwjaarsdag in 2019 greep de ME ook in in Geesbrug vanwege een vreugdevuur.

Ook auto's van de politie werden bekogeld. In Vries raakten politiewagens volgens de politie "ernstig beschadigd door vuurwerk". De politie spreekt van "weinig grote (illegale) samenkomsten".

Noord-Nederland

Ook in Groningen kwam de ME één keer in actie. Dat gebeurde aan de Jadestraat. Daar werd de brandweer geblokkeerd door een groep mensen.

In Friesland greep de ME drie keer in. In Leeuwarden werd een groep uit elkaar gedreven die met stenen en zwaar vuurwerk gooide.

In Nieuwhorde keerde een groep mensen zich tegen de politie waarna de ME ter plaatse kwam. Daarbij raakten een ME-voertuig en een politieauto beschadigd. En in Marrum kwam de ME in actie toen de brandweer door een groepje mensen werd dwarsgezeten bij het blussen van een brand.

Landelijk

Landelijk gezien moest de politie vooral in actie komen vanwege het afsteken van vuurwerk, het houden van illegale feesten en brandstichting. "Vooral het aantal autobranden viel echt op", zegt Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond. Ook kregen hulpverleners te maken met agressie.

De jaarwisseling is volgens Struijs geen veldslag geworden, zoals dat in voorgaande jaren wel werd ervaren door de politie.

De voorzitter van de politiebond denkt dat de hoofddoelstelling tijdens Oud en Nieuw wel geslaagd is. "Dat was namelijk de zorg ontlasten", zegt hij. Volgens hem heeft het vuurwerkverbod in die zin een "positief effect" gehad.