Katteveen of Rabbinge, wat betekenen ze?

Wat is het Katteveen, wanneer en hoe is het ontstaan? En hoe komt de streek Rabbinge aan de naam en wat is het verhaal van dit gebied? Deze vragen werden de afgelopen maand ingestuurd naar Zoek het Uit. En jij mag kiezen op welke vraag je het antwoord wil weten!

Katten in het veen?

Het Katteveen bij Eeserveen in de gemeente Borger-Odoorn heeft een omvang van 13,5 hectare. Dit land van Staatsbosbeheer bestaat uit natte heide en grasland. En er zijn nog veenputten te vinden. Maar hoe lang bestaat het al, hoe is het ontstaan en waar komt die naam toch vandaan? Dat wil Martijn Lambregts uit Eeserveen graag weten.

Rabbinge en Rabbinge

Een waar rustpunt aan de Reest, dat is het gebied met de naam Rabbinge in de gemeente De Wolden. In deze streek staan vijf boerderijen ver uit elkaar en het gebied is erg populair bij wandelaars. Meneer Rabbinge woont vlakbij het gebied, aan de andere kant van de provinciegrens in het Overijsselse Nieuwleusen. Heeft de naam van het gebied iets van doen met zijn eigen naam, hoe zit dat dan precies?

Vorige maand

In december kon je stemmen op vragen over het gebruik van het zand van het uitgegraven veen in onze provincie en over wanneer de oude handelsroutes hier werden gebruikt.

De vraag 'Wat gebeurde er met het uitgegraven zand toen de Drentse kanalen en vaarten werden aangelegd?' is de winnaar met 57 procent van de stemmen. Daarmee werd de vraag 'In welke tijd werden de oude handelsroutes in onze provincie gebruikt?' met 43 procent naar het tweede plan verwezen. Deze laatste vraag zullen we dan ook niet in behandeling nemen.

Binnenkort krijgt u het antwoord op de vraag over het uitgegraven zand.

