Maya de Bij en Wickie de Viking duiken op in Vledder

"Het is ons weer gelukt. We hopen met deze beelden een beetje vrolijkheid in het dorp te brengen", zegt Arjan Haveman van De Oliebol. "Maya fladdert ook graag rond en houdt van haar vrijheid, net als wij. En we hopen zo ook de kinderen een glimlach op het gezicht te geven."

'Wegduiken en verstoppen'

Midden in de nacht ging een klein groepje naar Plopsa Indoor Coevorden om de beelden op te halen. Of om te lenen, zoals ze het zelf noemen. En dat was best spannend. "De beveiliging van het park is erg goed. De eerste keer moesten we echt wegduiken en ons verstoppen. Maar daarna ging het goed. Binnen drie minuten waren we weer weg, het ging zo snel dat het voor de beveiliging ook moeilijk was om ons te betrappen."

Het is niet de eerste keer dat oudejaarsvereniging De Oliebol iets groots meeneemt naar hun dorp. Maar door corona is er geen feest en dus ook geen grootse onthulling tijdens Oud en Nieuw. Daarom worden de twee beelden vandaag op een kar door het dorp gereden om ze toch te kunnen showen.

'We doen niet aan vernielen'

De Oliebol wil Maya en Wikkie zo snel mogelijk terugbrengen en weer netjes op hun plek zetten. "Ze zijn nog heel en niet beschadigd. Dat willen we ook niet. We doen niet aan vernielen. Als we de beelden kapot moeten maken om ze mee te nemen dan hoeft het voor ons niet. Dan hebben we liever geen stunt", aldus Haveman.

De oudejaarsvereniging heeft vandaag telefonisch contact gezocht met Plopsa Indoor Coevorden, maar nog zonder succes. Het attractiepark hield trouwens al rekening met een eindejaarsstunt, maar deed voor de zekerheid wel aangifte. Het is nog niet duidelijk of die aangifte wordt ingetrokken.

Maya de Bij en Wickie de Viking staan nu in Vledder:

