Geen nieuwsjaarduiken, maar sommige mensen springen toch het water in

"Je krijgt er een superkick van", zegt nieuwjaarsduiker Harry Larkens. "Het is heerlijk, gewoon lekker."

Reddingsbrigade waarschuwt

De reddingsbrigade raadde het mensen ten zeerste af om het water in te gaan. "Er is geen hulp aanwezig. Zelfs een geoefende zwemmer die in koud water springt, kan door door de kou op de borst moeilijker ademhalen of in paniek raken", legt Harm Jan Beekhuis van de reddingsbrigade Meppel/Nijeveen uit. "Dat is gewoon gevaarlijk als er geen directe hulp is. Als je nu op de hulpdiensten moet wachten kan het maar zo tien minuten of langer duren."

Naast ademhalingsproblemen kunnen mensen ook onderkoeld raken. "Het is nu maar drie tot vier graden en de watertemperatuur is zeven graden. Je hebt dan maar een paar minuten nodig om onderkoeld te raken", zegt Beekhuis.

Concentreren

Larkens springt vaker het Schipborgse Diep in en is zich bewust van de gevaren. "Ik ga bijvoorbeeld nooit alleen, meestal zijn we met een twee of drie mensen. Je moet wel een beetje conditie hebben. En je moet je wel concentreren in het water. Er zwemt weleens een dikke vis langs, maar daar moet je je niet door laten afleiden."

Maandag duikt Larkens er weer in, maar eerst snel naar huis voor een warme douche. "En een bak koffie, thee of wat anders lekkers."