Collectie Glasmuseum Nieuw-Buinen tijdelijk op zolders en in schuren

Ruim twee jaar geleden werd het Glasmuseum getroffen door brand. Het pand, dat van de Historische Vereniging was, ging verloren en is twee weken geleden eindelijk afgebroken. Voor wat de collectie betreft, heeft een deel de brand niet overleefd. Het andere deel moest tijdelijk ergens opgeslagen worden. Dat namen leden van de vereniging voor hun rekening.

Rook- en roetschade

"Veel boeken gingen verloren en de rest had rook- en roetschade", vertelt Jacco Prenger van de Historische Vereniging Nieuw-Buinen. "Ongeveer twee derde van de collectie is gered, na een poetsbeurt om het roet van de glaswerken te vegen. Daarna moest het ergens worden opgeslagen, dus belandde het tijdelijk bij onze leden in huis."

Een rondleiding langs de zolders en schuren waar de collectie staat:

Het Glasmuseum kreeg hulp van de gemeente, die een leegstaande woning beschikbaar stelde. Daar wordt ook een groot deel van de spullen in opgeslagen. "We zijn erg blij dat de gemeente goed met ons meedenkt", spreekt Pranger zich uit namens de vereniging. "Het is een woning die al een jaar leeg staat en op een renovatie wacht. Daar staat een deel van onze bibliotheek en een aantal voorwerpen."

Bomvol

De eerste en tweede verdieping van het rijtjeshuis aan de Akelei in Nieuw-Buinen staan vol met dozen met daarin boeken, glaswerken en ander museumbezit. "We wilden hier eigenlijk beginnen met sorteren, maar het staat er zo bomvol, dat wil niet", legt Pranger uit. Nog niet alles is perfect schoongemaakt, dus je ruikt de rook nog.

Ook heeft het museum een aantal grote collectiestukken, zoals glasblaasmachines. Die staan bij voorzitter Jan Haikens in een loods achter een woonboerderij. In de hoek van de enorme schuur staan zo'n vijftien meubels en machines die ook bij het Glasmuseum horen. "Het staat hier praktisch buiten. Het is vochtig en koud, dus het moet eigenlijk niet te lang duren", zegt Haikens.

Nieuwe locatie

Sinds de verwoestende brand is de Historische Vereniging druk bezig met het vinden van een nieuwe, geschikte locatie voor het Glasmuseum. Die lijkt te zijn gevonden: de bibliotheek in de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in het dorp. Met het voortbestaan en de verhuizing van het museum is een flink bedrag gemoeid: 250 duizend euro. Al twee jaar is de vereniging bezig om dit geld bij elkaar te brengen en eindelijk lijkt het te lukken.

Europese subsidie

Het grootste gedeelte, 150 duizend euro, is al binnen dankzij een LEADER subsidie, die door de Europese Unie wordt gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Voorwaarde voor deze subsidie is dat het project geen andere subsidies mag ontvangen van overheden. Met subsidies van andere instanties erbij, blijft er nu nog 10 tot 15 duizend euro over.

"We verwachten dat we dat bedrag ook nog wel binnen kunnen halen, dus we hopen dat we in de loop van dit jaar weer open kunnen voor publiek", zegt Pranger. "En dan op onze mooie nieuwe locatie bij de bibliotheek in."