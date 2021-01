Wandelen voor stichting Ev@ haalt ruim 10.000 euro op

Het geld gaat naar Stichting Ev@, die geld beschikbaar stelt voor onderzoek naar ewing-sarcoom, een zeldzame vorm van botkanker. Onderzoek naar het ewing-sarcoom wordt volgens Eenjes en Koster niet ondersteund door KWF, Kika of de farmaceuten, omdat te weinig mensen dat krijgen. Toch zijn er jaarlijks verschillende kinderen die lijden aan de ziekte.

De overlevingskans is zo'n 20 procent. Eenjes en Koster hopen dat het percentage door middel van onderzoek hoger kan worden. "Wij hadden zoiets van: dat kan toch niet, daar moeten we iets aan doen", vertelt Koster. Vanuit de Sint Pietersberg in de buurt van Maastricht liep Koster met Eenjes naar Pieterburen in Groningen.

Goed begin

"De teller aan donaties staat op 10.615 euro. Dat is heel fijn, en er komen nog steeds donaties binnen", vertelt Koster. "We gingen echt voor die vier nullen. Het is natuurlijk nog lang niet genoeg voor echt gedegen onderzoek. Daarvoor is 4 miljoen euro nodig, maar dit is een goed begin."

De mannen kwamen op het idee door Eva Pattiwael, de dochter van een collega. Eva is 4 jaar en vorig jaar was het maar de vraag of ze de ziekte zou overleven. Na een intensief behandeltraject is Eva schoon verklaard. "De familie van Eva hield dagelijks met ons contact en ze stonden bij de finish te juichen met een spandoek. Ze vonden deze actie echt geweldig. We zijn uitgenodigd voor een etentje bij ze thuis. Daar gaan we zeker op in."

Barre tocht

De mannen zijn inmiddels bijgekomen van de barre tocht. "De omstandigheden zaten niet mee", stelt Koster. Hij kan er inmiddels om lachen. "We hebben veel regenval gehad. Daardoor werden de paden ook blubberig en moesten we nog oppassen dat we niet uitgleden. En je moet natuurlijk wel haast maken, anders ben je niet voor het donker binnen."

Het duo liep 32 kilometer per dag, twaalf dagen lang. Dat is vergelijkbaar met vier Nijmeegse Vierdaagses. Achter elkaar. "En dat met een rugzak van vijftien kilo vol schone kleren. Dat was wel pittig, maar het was alle energie waard."

Helden

"Op Facebook deden we verslag van onze reis. De reacties daar waren overweldigend", vervolgt Koster. "Sommige mensen noemden ons helden. Dat spookt nog steeds door mijn hoofd, net als alle indrukken die we onderweg kregen. Het was erg bijzonder om dit met z'n tweeën te doen. Alles moet echt nog een plekje krijgen."

