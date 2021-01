Beachvolleyballers ABC uit Assen trainen ondanks kou gewoon buiten

Omdat de volleyballers wel gewoon door willen trainen, doen ze dat op het strand langs de recreatieplas. Met warme truien en thermoshirts, in plaats van korte sportkleding. Maar de meesten spelen wel, zoals het hoort, op blote voeten.

Veel animo

Trainer Joost Kooistra van ABC vindt de Baggelhuizerplas een mooi alternatief voor de gesloten sporthallen. "Toen we hoorden dat jeugd onder de 18 jaar gewoon door mocht trainen in de buitenlucht, hebben we besloten om de beachvolleybalvelden te gebruiken. Zo kunnen we een mooie overbrugging bieden voor de volleyballers die niet in de zaal aan de bak kunnen", zegt Kooistra.

Ondanks de kou komen er veel leden op de buitentrainingen af. Aanvankelijk wilde ABC één keer in de week een training organiseren, maar inmiddels staan de beachvolleyballers drie keer per week op het veld. Kooistra: "We hebben een oproep gedaan om te kijken hoeveel animo er onder de leden was. Er zijn inmiddels dertig jeugdleden twee of drie keer in de week bij de Baggelhuizerplas aan het trainen."

'Sneeuw zou episch zijn'

Koud is het wel, helemaal als het ook nog waait en regent. De beachvolleyballers maakt dat volgens de trainer helemaal niets uit. "Deze spelers willen altijd wel trainen, in wat voor weer dan ook. Het zou wel episch zijn als er een laagje sneeuw had gelegen en we allemaal met drie paar sokken, handschoenen en een muts hadden gespeeld. Ik denk dat de opkomst dan net zo groot zou zijn geweest", lacht Kooistra.

ABC traint in ieder geval tot en met de volgende persconferentie van de regering nog buiten. Als jeugdspelers weer binnen in de zaal mogen trainen, vertrekken de spelers weer naar de sporthal voor hun wekelijkse trainingen.