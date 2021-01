Martijn Harms wint Europese Hot Saw Challenge

De 'houthakinternational' won de prijs in de discipline waarin hij excelleert: "Mijn specialiteit is de Hot Saw." In die discipline moet hij zo snel mogelijk drie volledige schijven van een boomstam zagen. Dat doet hij met een eigengebouwde zaag waarin een vliegtuigmotor is gemonteerd. In de Hot Saw Challenge namen acht atleten met de beste Hot Saw-tijden in 2020 het tegen elkaar op.

Gelukje

Vanwege het coronavirus moesten de deelnemers aan de Challenge allemaal in eigen land verschillende rondes (heats) zagen. Door middel van een knock-outsysteem schopte Harms het tot de finale, al was de Duitse Danny Mahr in de eerste ronde sneller: "Die zat gelukkig aan de andere kant van het schema. Uiteindelijk kwam ik hem in het verdere verloop van de wedstrijd niet meer tegen."

In de finale stond hij tegenover de Zwitser Christophe Geissler, die in eigen land al tien maal de nationale titel wist te winnen. Geen kattenpis dus en ondanks dat Harms een goed gevoel had bij zijn prestatie, kwam de prijs toch onverwacht: "Het kwam voor mij wel als een verrassing. Het is een van de mooiste Timbersportsdisciplines en het voelde toch ongewoon om alleen te strijden, zonder concurrentie om je heen."

Perfect alternatief

Hij is blij dat de challenge op een virtuele manier toch door kon gaan: "Het is het perfecte alternatief om de competitie toch door te laten gaan in dit voor iedereen zo bijzondere jaar." Het is voor de inwoner van Odoorn een geweldige start voor het Stihl Timbersportsseizoen 2021. Ik wil al mijn fans en familie bedanken voor alle support in het afgelopen jaar."

Harms wist in de finale een indrukwekkende tijd van 6.21 seconden neer te zetten. Genoeg dus voor de Europese titel.

