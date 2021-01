Cursus archiefonderzoek voor Dummies

Januari is de maand van het familieonderzoek en in dat kader brengt het radioprogramma Drenthe Toen samen met het Drents Archief de radiocursus Archief voor Dummies. Heb je altijd al eens willen weten wat je roots zijn, waar je familie vandaan komt, wat het beroep van je bet over-overgrootvader was, ga er dan maar eens even voor zitten, al gauw ben je geen Dummie meer.

In dit artikel de hoofdlijnen van de tips en op Facebook brengen zowel het Drents Archief als Drenthe Toen duidelijke instructiefilmpjes.

Starten met de zoektocht

Op dus naar het Drents Archief, waar archiefmedewerker Ferry Sieders voor de computer zit, want dat is tegenwoordig HET hulpmiddel voor elke archief-onderzoeker.

Sieders: "Je bezoekt op internet de pagina https://www.drentsarchief.nl/onderzoeken/genealogie, onze nieuwe zoekmachine. Die verkeert nog in de testfase. En daar kan je met je onderzoek beginnen. Eén van de meest toegepaste vorm van genealogisch onderzoek is de kwartierstaat. Met jezelf als uitgangspunt verzamel je terugwerkend in de tijd, gegevens over je twee ouders, vier grootouders, acht overgrootouders, zestien betovergrootouders enzovoorts. In elke volgende generatie verdubbelt het aantal voorouders dus. Maak er een mooi staatje van, op papier of in de computer, dan behoud je het overzicht."

Zoektocht

De cursus Archief voor Dummies is tien afleveringen lang, op de zondagen in januari, februari en maart te beluisteren in het radioprogramma Drenthe Toen.

Elke woensdag verschijnt er op de website van het Drents Archief een nieuw instructiefilmpje. Aan bod komen bijvoorbeeld: de (on)betrouwbaarheid van de akten van de burgerlijke stand, namen en verschrijvingen, vernoemingen, akten van naamsaanneming, patroniemen, kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken en andere kerkregisters.

Aan de hand van de zoektocht van Ferry Sieders naar de stamboom van zijn familie laten we zien welke resultaten en welke problemen een onderzoek kan opleveren.

Het levend archief

Om meer over je voorouders te weten te komen kunnen veel verschillende bronnen geraadpleegd worden. Zo werden jonge mannen in de vorige eeuw opgeroepen voor militaire dienst. In de kelders van het Drents Archief komen we terecht bij de militaire geschiedenis van de grootvaders van Ferry Sieders en uit de lotingskaarten komt heel wat informatie.

"Ik kan hier bijvoorbeeld zien wat mijn grootvader woog, hoe lang hij was, wat hij ambieerde, kijk maar, hij wilde graag bij de huzaren", zo vertelt Sieders. Een van zijn opa´s kwam in dienst, de ander werd afgekeurd wegens slechte knieën. Sieders: "Kijk, dat wist ik niet. Nu kan ik nog eens aan het levend archief vragen wat er precies mis was met zijn knieën. Aan mijn tantes, dus."

Drenthe Toen

De eerste aflevering van Archief voor Dummies is te horen in het programma Drenthe Toen op Radio Drenthe op 3 januari tussen 12.00 en 14.00 uur. Daarna te beluisteren als podcast en via uitzending gemist.