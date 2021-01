Meer bomen langs de beek: 'Een verrijking van de natuur'

Bij het bruggetje over het Anlooërdiepje staan nu een paar bomen, daar is het water van het diepje nog goed te zien. Verderop is het veel meer dichtgegroeid. Boswachter Kees van Son: "De bomen beschaduwen de beek, waardoor je minder begroeiing in de beek hebt. Dat is wat we hier ook willen. Als je bomen langs het water laat ontkiemen en dus niet meer maait, dan heeft dat veel voordelen. Eentje daarvan is dat het minder dichtgroeit. Daarnaast gaat de watertemperatuur omlaag. In koeler water kan meer zuurstof oplossen, daardoor heb je meer leven in de beek, waardoor het beter is voor de natuur." Ook langs het Zeegserloopje en het Scheebroekerloopje komen meer bomen.

Over een kwart eeuw zijn de veranderingen goed zichtbaar. Van Son: "Ik denk dat we een beekbegeleidend bos krijgen, elzenbroekbos. Dat is een heel eigen biotoop met andere plant- en diersoorten. Dat is een verrijking van de natuur in de Drentsche Aa."

