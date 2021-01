Burgemeester Coevorden dreigt met gebiedsverbod voor onruststokers Poppenhare

"Helaas zorgde een groep mensen wederom voor overlast in de stad Coevorden, dit moet stoppen", aldus Bouwmeester.

Poppenhare

Afgelopen nacht was het weer raak in de Coevordense wijk Poppenhare. Tientallen jongeren stonden op straat, staken onder andere afval in brand en vernielden ramen, brievenbussen en verkeersborden.

Toen de politie de groep vroeg om het vuur te doven werden agenten bekogeld met vuurwerk, daarom werd de ME opgeroepen om een einde te maken aan de onrust. Tot nu toe zijn er vijf mensen opgepakt. Het gaat om mannen tussen de twintig en dertig jaar uit Coevorden, Hoogeveen en Emmen.

Bouwmeester spreekt van ontoelaatbaar gedrag van de jongeren. "En er geldt ook een samenscholingsverbod vanuit de corona-maatregelen", aldus de burgemeester. "De politie kan en zal mensen bekeuren die met meer dan twee personen samenzijn."

Het was afgelopen nacht weer onrustig in de wijk Poppenhare:

Onrustig weekend

Het is het hele weekend al onrustig in de gemeente Coevorden. Tijdens de jaarwisseling bekogelde een groep van dertig tot veertig mensen in Geesbrug brandweermensen met vuurwerk toen zij probeerden een brand te blussen. Ook toen moest de ME ingrijpen om de boel te sussen.

En ook in de wijk Poppenhare was het eerder dit weekend ook al onrustig toen er in de nacht van vrijdag op zaterdag matrassen en afval in brand werden gestoken. De gemeente laat weten dat de politie vanavond goed oplet en optreedt als het nodig is.