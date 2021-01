Hete Week van Drenthe: Veel in vlammen op en snackbarovervallers bakken er niets van

Brand, brand en nog eens brand

In de nacht van maandag op dinsdag zijn pyromanen op pad in Hoogeveen. Maar liefst zes auto's worden door brand verwoest en er zijn die nacht ook nog eens drie pogingen tot brandstichting. Even verderop in Hollandscheveld moet de kantine van de ijsbaan het ontgelden. Bestuurslid Albert Lok van ijsvereniging VIOS is emotioneel van de uitgebrande kantine: "Hier krijg je toch tranen van in je ogen?"

Snackbarovervallers bakken er niets van

Op woensdag proberen twee tieners in Emmen een cafetaria aan de Boslaan te overvallen. In tegenstelling tot eigenaar Johan van Veen, bakken de jongens er helemaal niets van. Eén van hen wordt door Van Veen overmeesterd en de ander wordt later gepakt. Ze zijn 12 en 13 jaar en één van de jongens komt al jaren met zijn moeder bij de snackbar: "Ik ben tien jaar eigenaar van de zaak en heb het jongetje zien opgroeien. Je verwacht dan niet dat zo'n persoon vervolgens dit probeert."

Mobiele Eenheid in actie

Tijdens de nacht voor de jaarwisseling is de sfeer op verschillende plekken in Drenthe al gespannen. Zo moet de Mobiele Eenheid (ME) ingrijpen in Hoogersmilde, waar een groep van ongeveer dertig jongeren zich tegen de politie keert. Ook in De Wijk, Emmen en Hoogeveen ravot de jeugd erop los. In Assen wordt er bij een huis vuurwerk naar binnen gegooid, waardoor de woning zwaar beschadigd raakt.

Onrustige oudejaarsnacht

Ondanks het feit dat er een lockdown en samenscholingsverbod geldt, blijken op diverse plekken in Drenthe groepen zich niet aan de regels te houden. Onder meer in Coevorden, Ruinerwold en Emmen worden auto's in de fik gestoken. In Geesbrug rukt de ME uit om het een groep van vijftig jongeren in het gareel te houden. De groep heeft een vreugdevuur gebouwd en als agenten ter plaatse komen om de brandweer rustig het vuur te laten blussen, worden zij belaagd met vuurwerk en flessen. Bovendien trekt de groep lantaarnpalen uit de grond en blokkeren ze de weg geblokkeerd met betonnen bloempotten.

