Afscheid van het iconische Fletcher Hotel Emmen

Stipt elf uur in de ochtend komen de laatste twee gasten de lobby van het hotel binnen. "Wij komen uitchecken", zegt de man. "Was het allemaal naar wens geweest?", vraagt de dame achter de balie. Aan alles merk je dat dit voor iedereen een bijzonder moment is. Het uitzwaaien van de laatste gasten is nu echt een feit. Wat nu rest is opruimen en met elkaar afsluiten.

Dubbel gevoel

Het afsluiten wordt met de groep vaste medewerkers gedaan. De stemming is wisselend, de een pinkt af en toe een traantje weg maar er wordt ook zeker gelachen. Hotelmanager Jan Tiesing stuurt net als de afgelopen 2,5 jaar de groep aan. "Een enorm dubbel gevoel. Aan de ene kant ga je naar een splinternieuw gebouw met mooie voorzieningen, maar je laat hier natuurlijk enorm veel herinnering achter. Dit gebouw bracht zoveel diversiteit."

Een traan

Veel medewerkers zijn al jaren werkzaam in het hotel, maar één dame steekt er behoorlijk bovenuit. De 68-jarige Heleen Hof die eigenlijk al met pensioen is, maar toch nog werkzaam in het hotel: "Ik vind het werk gewoon veel te leuk. Ik ben hier nu 31 jaar in dienst, dan stop je niet zomaar". Na 31 jaar afscheid nemen van een locatie is volgens Helene moeilijk. "Ik heb het hotel vanaf het begin af aan meegemaakt. Ik heb met meer dan duizend verschillende collega's gewerkt, en talloze herinneringen laat ik achter. Ja, dit is een lastige dag", vertelt Hof terwijl ze een traantje wegpinkt.

Nieuwe locatie

Hotelmanager Tiesing gaat niet mee naar de volgende locatie, maar veel van het personeel wel. De nieuwe locatie wordt over drie maanden geopend. "Ondanks dat het maar een paar honderd meter verderop is, en het een toplocatie is, begin je wel weer helemaal opnieuw", vertelt Tiesing. "Ook is de parkeergelegenheid natuurlijk minder goed, hier kan het gratis en is er enorm veel ruimte, dat is daar niet zo. Ik ben heel benieuwd hoe de wisseling van locatie gaat uitpakken, eerst hier maar eens afsluiten", besluit de hotelmanager.