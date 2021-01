Thuiswerkers maken omzetdaling koffiespeciaalzaken beetje goed

BonneBella in Hoogeveen leverde voorheen vooral machines en koffiebonen aan de horeca en bedrijven. "Dat ligt nu helaas stil", zegt Andre Fieten. "Naast een aantal fysieke winkels hebben we ook een aantal webshops. Daar zagen we tijdens de eerste lockdown al een behoorlijke groei in de omzet door particulieren. Maar tot onze verbazing zagen we ook een behoorlijke groei in de verkoop van luxe koffiemachines voor thuis. Dat ging zo hard dat we half september uitverkocht waren. We hebben de machines zelfs uit Duitsland moeten halen."

De luxe koffiemachines voor thuis kosten tussen de 700 en 3000 euro. "Ook de exclusievere modellen waren niet aan te slepen", aldus Fieten. "Veel mensen houden geld over omdat ze niet uit eten of op vakantie gaan. Daarom hebben ze meer geld voor luxe thuis."

Nog meer verbazing

In de winkel in Hoogeveen mogen tijdens deze lockdown geen koffiemachines verkocht worden. "We mogen ze wel repareren of thuisbezorgen. Ook daar gebeurde iets dat we niet hadden verwacht: mensen bellen ons op en weten exact welk model, type en kleur ze willen hebben. Ook zijn ze bereid nog even te wachten omdat er nog steeds leveringsproblemen zijn."

Een ander deel van de winkel waar koffie en thee wordt verkocht is wel open. "Koffie zou ik zeker een essentieel product willen noemen. Het geeft troost", zegt Fieten lachend. "We zijn heel blij met de particuliere markt, maar het kan het verlies aan omzet door het sluiten van de horeca en het thuiswerken niet goedmaken. Wij maken onderdeel uit van een groep met winkels in heel Nederland en als groep spreek je dan over een omzetverlies van tonnen."

Ook Gilly Lokerse van Gilly's koffie in Emmen zag de omzet voor het leveren van koffiebonen aan horeca en sportclubs halveren. Op het terrein van het voormalige dierenpark worden biologische bonen gebrand in een brander uit 1900. "Ja, die hebben we een beetje gemoderniseerd. De brander hebben we twee jaar geleden op de kop getikt en we zijn toen begonnen."

Particulieren kosten meer moeite

Ook Lokerse heeft het werkterrein verlegd naar de particuliere markt. "We staan op de markt in Emmen, hebben er een winkel. Ook zijn we nu te koop bij de supermarkt en in de landwinkel." Volgens Lokerse begint het steeds meer te lopen, maar moet je wel meer moeite doen om aan particulieren te verkopen. "Een bedrijf dat 100 kilo bonen in de week koopt is makkelijker dan een particulier die met 250 gram of een kilo naar huis gaat."

Gilly's koffie heeft dan ook een omzetverlies van zo'n 50 procent. "Dat is pittig", zegt Lokerse. "We hebben gebruik gemaakt van de coronasteunmaatregelen van de regering." Wel ziet hij de toekomst positief tegemoet. "Zonder corona waren we nog niet begonnen aan de particuliere markt. Alles is nu versneld. Als straks de horeca en de sportclubs ook weer gaan lopen, hebben we er een markt bij en dat is weer goed voor omzet. Mensen kunnen in deze tijd niet naar hun favoriete koffietentje. De Senseo thuis voldoet dan niet meer en daardoor merk je dat er veel meer vraag is naar goede koffie thuis."