2021 van start met afstandsonderwijs: 'Veiligheid boven alles'

Op de eerste schooldag van dit jaar krijgen scholieren nog steeds thuis les. Het is de bedoeling dat de scholen over twee weken weer volledig opengaan, maar dan moeten de besmettingscijfers eerst wel dalen.

De Tweede Kamer had gevraagd of het basisonderwijs een week eerder fysiek open kon, maar daarvoor is volgens het kabinet geen ruimte. Vanwege de hoge besmettingscijfers en de toenemende druk op de zorg door het coronavirus blijven de scholen in ieder geval tot maandag 18 januari dicht. De basisscholen blijven wel open voor noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Ook kwetsbare kinderen kunnen nog fysiek les krijgen.

Instructiefilmpjes

Bij OBS De Meander in Borger zijn de eerste twee weken van 2021 al helemaal ingericht op het geven van afstandsonderwijs. "De leerkrachten nemen instructiefilmpjes op en die kunnen de kinderen bekijken door vanuit hun eigen huis in te loggen", legt schoolleider Roelien Hoogeveen uit. "Daar hebben we voor gekozen omdat je dan niet aan een bepaald tijdstip vastzit. De kinderen kunnen de filmpjes op een eigen moment bekijken."

De leerkrachten geven op afstand les in taal, spelling en rekenen. "De kinderen krijgen uitleg en moeten ook taken maken", vertelt Hoogeveen. "Een paar keer per week komen de leerkrachten online. Maar ook telefonisch of via videobellen is er contact. Het chatten gebeurt via Google Hangouts." Hoogeveen verwacht dat OBS De Meander halverwege deze maand weer voor alle leerlingen open gaat. "Zoals het nu lijkt, is dat de bedoeling."

Britse virusvariant

Veel vragen zijn er nog wel over de zogenoemde Britse variant van het coronavirus. Het Outbreak Management Team (OMT) doet daar onderzoek naar en dat betrekt het kabinet bij de besluitvorming rond 12 januari. Ook adviseert het OMT om kinderen onder de 12 jaar te laten testen bij klachten. "Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van dat onderzoek", zegt Hoogeveen. "Ik heb er vertrouwen in dat ze in Den Haag de juiste beslissing zullen nemen."

Als OBS De Meander uiteindelijk weer alle leerlingen kan verwelkomen, verwacht de schoolleider niet dat extra maatregelen nodig zijn. "Ik ga ervan uit dat we hetzelfde blijven doen. Zo hebben we al veel maatregelen genomen voor een goede hygiëne en de ouders houden buiten anderhalve meter afstand van elkaar. Dat is bij onze school eigenlijk geen probleem. Bij grotere scholen kan dat een moeilijker verhaal zijn."

Eindexamenjaar

Middelbare scholen blijven eveneens tot 18 januari gesloten, al zijn ook hier uitzonderingen voor specifieke groepen leerlingen. "Dat zijn bijvoorbeeld de klassen in het eindexamenjaar. Zij kunnen gewoon lessen blijven volgen", aldus directeur Albert Weishaupt van het Roelof van Echten College (RvEC) in Hoogeveen. "De rest van de leerlingen houden we noodgedwongen op afstand."

Het bestuur van RvEC hield voor de lockdown al rekening met een nieuwe periode waarin de school grotendeels zou moeten sluiten. "We hebben dus snel kunnen schakelen. En in dit nieuwe jaar moeten we maar zien hoe de vlag erbij hangt", zegt Weishaupt. "De besmettingsgraad houden we nauwgezet bij, dat hebben we ook in de vakantieperiode gedaan. We zien de getallen oplopen, maar het is gelukkig niet extreem."

Koppen bij elkaar steken

"Het is zaak om waakzaam te blijven", benadrukt de schooldirecteur. "Ook voor deze eerste schooldag van het nieuwe jaar hebben we intern de koppen weer bij elkaar gestoken. Daarbij hebben we ook naar het buitenland gekeken, zoals we eerder hebben gedaan. Veiligheid gaat boven alles. Zo was bij ons vanaf het begin van de coronacrisis het klemmende advies om mondkapjes te dragen. Wat dat betreft zijn wij in Nederland wel wat aan het zwalken met maatregelen."

Weishaupt hoopt dat de verschillende coronavaccins de rust in de wereld laten terugkeren. "Ik hoor dat ze ook moeten werken bij de gemuteerde versies van het virus, dus dat neemt wel de nodige zorgen weg. En daar zijn we wel aan toe. Corona is het meest gebruikte woord op onze school. En dat inmiddels al sinds maart vorig jaar."

