Burgemeester om tafel met verenigingen wijk Poppenhare

Burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden gaat in gesprek met verenigingen uit en organisaties die betrokken zijn bij de wijk Poppenhare vanwege de ongeregeldheden in de wijk. Donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond en -nacht was het er onrustig. Uiteindelijk greep de mobiele eenheid (ME) zaterdagnacht in. Gisteravond kondigde Bouwmeester een gebiedsontzegging af, waardoor alleen bewoners na controle door de politie de wijk in konden.

De afgelopen nacht bleef het wél rustig, doordat de wijk in feite was afgesloten voor buitenstaanders. De avonden ervoor liepen grote groepen mensen op straat en werden vernielingen gepleegd en branden gesticht. Zo gingen onder meer een auto en rommel in vlammen op.

'Tegemoetkomen aan onbehagen'

Bouwmeester hoopt door in gesprek te gaan met verenigingen in de wijk, zoals de buurt- en speeltuinvereniging, en door woningcorporatie Domesta en Maatschappelijk Welzijn Coevorden erbij te betrekken, de onvrede die er lijkt te zijn te kunnen wegnemen. "We gaan met deze wijk, met bewonersgroepen, in gesprek om te kijken wat we kunnen doen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan het gevoelde onbehagen", zegt de burgemeester. Daarbij staat volgens hem voorop dat geen overlast meer wordt veroorzaakt.

Afgelopen nacht kon de politie op basis van de gebiedsontzegging veel mensen die van buiten Coevorden opnieuw op weg waren naar de wijk Poppenhare tegenhouden. Daarnaast kondigde Bouwmeester een noodverordening af, waardoor samenscholing op straat verboden was. "Er is nu eindelijk een eind gemaakt aan drie nachten onrust. De politie en iedereen die heeft geholpen, heeft goed werk verricht."

'De maat vol'

Volgens Bouwmeester 'kan er best veel in Coevorden' en was dat de reden dat hij niet al op donderdag- of vrijdagavond de ME liet optrommelen. "Dat men in de nacht na Oud en Nieuw aanleiding zag om op straat nog even een eigen feestje te houden, had niet de hoogste prioriteit", erkent hij. Maar de derde avond was de grens volgens de burgemeester wel bereikt.

"Als mensen zich dan niet aan de regels houden, moet je ook doorpakken. Daar betrokken we ook de oproepen bij die werden gedaan op sociale media. Die wezen erop dat mensen het feestje en de daarmee gepaard gaande ongeregeldheden alleen maar verder wilden doortrekken in plaats van wilden afbouwen", legt Bouwmeester uit. "Ja, toen was de maat vol."

ME-ingrijpen

Het duurde vervolgens wel even voordat er een ME-peloton in Poppenhare was. "Het kost altijd tijd om de leden op te trommelen, omdat ze uit heel Noord-Nederland moeten komen", aldus Bouwmeester. Tijdens de ongeregeldheden van die nacht hield de politie vijf verdachten aan, mannen uit Coevorden, Emmen en Hoogeveen.

Onvrede over de coronamaatregelen wordt gezien als een aanleiding voor de agressie in de wijk. "Dat algemene probleem kan ik niet wegnemen", besluit Bouwmeester. Hij hoopt wel de angel eruit te kunnen halen door met verschillende groepen uit de wijk om tafel te gaan.

Lees ook: