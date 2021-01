Adrie Lindeman tekent contract bij Riwal Securitas

Lindeman is inmiddels 35 jaar oud en reed in het verleden onder meer voor Koga en Metec. Hij komt nu over van de Noordelijke Wielervereniging Groningen. Adrie is de oudere broer van Bert-Jan Lindeman die onlangs een contract tekende bij het Zuid-Afrikaanse team Qhubeka-Assos. Zijn contract bij Jumbo-Visma liep af en werd niet verlengd.

Van profstatus naar continentaal

Vorig seizoen had Riwal Securitas nog een profstatus. Maar co-sponsor Readynez viel weg. Hierdoor ontstond een groot gat in het budget. Wekenlang was er onzekerheid over het voortbestaan van de ploeg en of de ploeg haar profstatus kon behouden. Aan de UCI werd om uitstel gevraagd om de inschrijving voor 2021 op orde te krijgen. Maar uiteindelijk besloot de ploeg een stapje terug te doen. Komend seizoen heeft de ploeg daarom de continentale status. Dat betekent dat ze niet automatisch mag starten bij grote wedstrijden maar door de organisatie uitgenodigd moet worden.