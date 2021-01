Nieuws en programma's RTV Drenthe vanaf vandaag op NPO 2

Vanavond is de eerste uitzending van het het NOS Journaal Regio te zien, met nieuws van alle regionale omroepen. Daarmee krijgt het regionale nieuws, onder andere van RTV Drenthe, een prominente plek bij de publieke omroep. De uitzendingen zijn elke werkdag om 18.15 op NPO 2.

Het NOS Journaal Regio is een samenwerking tussen de NOS en de dertien regionale omroepen. In het journaal komen nieuwsverhalen uit de regio die impact hebben en herkenbaar zijn voor meer kijkers.

Het regiojournaal op NPO 2 gaat zo'n zeven minuten duren. "Overdag zijn er ook al nieuwsblokken met regionaal nieuws bij de publieke omroep, om 12.00 en 15.00 uur. Maar dat zetten we nu ook door naar de avond", vertelt RTV Drenthe-eindredacteur Martin van der Veen. "Alles wat op dat moment het grote regionale nieuws is, gaan we brengen."

Meer RTV Drenthe bij de NPO

Ook krijgen andere programma's van RTV Drenthe een plek op NPO 2 in 'Noord-Zuid-Oost-West', dat omroep MAX dagelijks gaat uitzenden na afloop van NOS Journaal Regio. "Daar is het beste van de regionale omroepen te zien. Het is een soort fruitmand waar alle regionale omroepen programma's ingooien. Het leukste en origineelste wordt er samen met omroep MAX uitgehaald", aldus Van der Veen.

Het kan gaan om documentaires, achtergrondprogramma's en persoonlijke verhalen. Het eerste programma van RTV Drenthe dat een plek krijgt in Noord-Zuid-Oost-West, zijn uitzendingen van Verboden Toegang. In dat programma worden plekken bezocht die nu gesloten zijn, zoals ruïnes, oude gebouwen of een watertoren. Verboden Toegang wordt momenteel ook al uitgezonden bij RTV Drenthe.