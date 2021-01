Opnieuw twee mensen opgepakt vanwege onrust in Coevorden

Volgens een gemeentewoordvoerder reden de twee 'al toeterend door Coevorden'. Verder bleef het gisteravond rustig in de wijk, nadat de politie de wijk had afgesloten. Burgemeester Bert Bouwmeester kondigde een gebiedsverordening af, waardoor alleen nog mensen die in de wijk woonden erin mochten nadat de politie ze had gecontroleerd.

Vernielingen, brand en vuurwerk gooien

Bouwmeester deed dat, nadat het donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht onrustig was in de wijk Poppenhare. Er werden vernielingen gepleegd en brandjes gesticht door een groep van dertig tot vijftig mensen, schat de gemeente. Zaterdagavond liep het uit de hand en werden politiemensen bekogeld met zwaar vuurwerk. Toen werd de mobiele eenheid (ME) opgetrommeld om de rust te laten wederkeren.

De politie hield die nacht vijf mannen aan: twee uit Coevorden (28 en 30 jaar), twee uit Hoogeveen (20 en 21) en een 26-jarige Emmenaar. Die laatste is gisteravond vrijgelaten, net als de jongste Hoogevener. Zij zijn onder meer opgepakt voor vernieling en blijven verdachten, laat de politie weten.

De andere drie zitten nog vast. De 21-jarige man uit Hoogeveen wordt verdacht van samenscholing en het verstoren van de openbare orde, beide Coevordenaren zitten vast voor openlijke geweldpleging.

Aanleiding niet helemaal duidelijk

Bouwmeester liet vanochtend weten dat de gemeente om tafel gaat met verenigingen uit de wijk en organisaties zoals Maatschappelijk Welzijn Coevorden en woningcorporatie Domesta, die bij de wijk betrokken zijn. Waar de onrust precies vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. "In een livestream donderdagavond op Facebook hebben betrokkenen gezegd dat het een actie tegen de coronamaatregelen was", vertelt de gemeentewoordvoerder. "Een andere avond was er een andere aanleiding."

De gebiedsverordening blijft tot 2 april van kracht. Daarmee kan de gemeente overlastveroorzakers de toegang tot de wijk Poppenhare ontzeggen. Ook zet de gemeente twee camera-units neer in de wijk.

