187 nieuwe Drentse besmettingen, piek in aantal opnames coronapatiënten

Tot 10.00 uur vanochtend zijn bij het RIVM 187 nieuwe Drentse coronabesmettingen vastgesteld. Dat is een daling ten opzichte van gisteren, toen er in onze provincie nog 269 nieuwe besmettingen bijkwamen.

Ook zijn twee Drenten aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Het gaat om twee inwoners van gemeente Emmen. Daarnaast is een coronapatiënt uit Emmen en uit De Wolden opgenomen in het ziekenhuis.

De meeste positieve tests uit het afgelopen etmaal komen uit Emmen (43), gevolgd door Hoogeveen (31) en Assen (19).

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM 04-12-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 621 (+14) 3 1 Assen 1575 (+19) 31 9 Borger-Odoorn 743 (+8) 15 11 Coevorden 1184 (+15) 30 8 Emmen 3797 (+43) 68 (+1) 37 (+2) Hoogeveen 2181 (+31) 43 21 Meppel 1046 (+8) 15 11 Midden-Drenthe 866 (+15) 13 3 Noordenveld 526 (+10) 11 17 Tynaarlo 670 (+6) 13 13 Westerveld 384 (+2) 11 6 De Wolden 791 (+16) 20 (+1) 7 Onbekend 21 0 0

Noordelijke ziekenhuizen

Volgens cijfers van het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN) hebben nog niet eerder zoveel coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie gelegen. Momenteel liggen 52 mensen met corona in de ziekenhuizen in Drenthe, van wie 17 op de intensive care. Op 30 december waren het er 44, van wie 11 op de ic.

Volgens een woordvoerder van het AZNN is er nog ruimte voor meer coronapatiënten in de Drentse ziekenhuizen. "Er is flink opgeschaald, daarom is er nog plek. Maar het wordt wel steeds krapper." Als de nood hoger wordt kunnen patiënten eventueel overgeplaatst worden naar andere ziekenhuizen binnen of buiten de noordelijke regio, zegt het zorgnetwerk.

In Noord-Nederland (Drenthe, Friesland, Groningen) liggen nu 240 coronapatiënten in het ziekenhuis. 58 patiënten zijn van buiten de regio naar het Noorden verplaatst, waarvan er op dit moment 30 een ic-bed bezetten.

Landelijke cijfers

In Nederland zijn er tot vanmorgen 6.671 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 757 minder dan gisteren. Ook zijn bij het RIVM 65 overleden covid-19-patiënten gemeld.

Net als in Drenthe steeg landelijk het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen. Er liggen nu 2.845 mensen met coronaverschijnselen in het ziekenhuis, 135 meer dan een dag eerder. 715 van hen liggen op een ic-afdeling, 11 meer dan gisteren.

Er werden 226 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Dat zijn 15 nieuwe opnames minder dan gisteren. Op de intensive care werden 41 nieuwe patiënten opgenomen, bijna allemaal doorgestroomd vanaf de verpleegafdelingen. Dat zijn 12 nieuwe opnames meer dan gisteren.