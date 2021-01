Jongerenpartij presenteert kandidatenlijst met twee Drenten

Jaron Tichelaar en Elisha Geertsma willen de Tweede Kamer in. De Drenten staan op de kandidatenlijst voor de politieke partij JONG, die in maart mee doet aan de landelijke verkiezingen. Tichelaar is verkozen tot lijsttrekker van de partij.

Tichelaar (19 jaar) komt uit Noordscheschut, Geertsma uit Hoogeveen. JONG presenteerde vandaag de volledige kandidatenlijst. Die is, volledig in lijn met de naam van de partij, erg jeugdig. De gemiddelde leeftijd is 24 jaar oud. Geertsma is pas 16 jaar oud. De partij wil daarmee een statement maken. Volgens de kiesraad is dat toegestaan, de minimumleeftijd staat op 14. Haar plek op de lijst is wel symbolisch: Op een eigen zetel in de Kamer moet de Hoogeveense nog even wachten: Dat mag pas vanaf 18 jaar.

Zorgen

JONG wil zich richten op klimaat, wonen, onderwijs en de zorg. "Jongeren maken zich daar echt zorgen over", zegt lijsttrekker Jaron Tichelaar. "Het huidige gevoerde beleid is niet gericht op de toekomst, terwijl dat juist zo belangrijk is voor de jeugd."

Volgende stap

De presentatie van een kandidatenlijst is een belangrijke stap voor JONG. Het is een voorwaarde voor deelname aan de verkiezingen. De volgende stap is het verkrijgen van ondersteuningsverklaringen. Dat is een geschreven schriftelijke verklaring van een persoon die de deelname van een nieuwe partij aan verkiezingen ondersteunt. Daarvan moeten er voor 1 februari 580 stuks worden verzameld, verdeeld over 20 kieskringen.

JONG zegt daarvoor al voldoende toezeggingen te hebben. "Dan hebben we aan alles voldaan en kunnen wij jongeren een stem gaan geven in de Tweede Kamer!" aldus Tichelaar."

Friesland

JONG is opgericht in 2017 en heeft in datzelfde jaar meegedaan aan gemeenteraadsverkiezingen in Friesland.